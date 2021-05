Mi perra tiene 10 años. El año pasado le salieron bultos en las mamas. El veterinario me aconsejó operarla, pero no lo hice. Ahora los bultos se han hecho enormes y me ha dicho que ya no se puede hacer nada. ¿Hay alguna solución?

Si tu veterinario te ha comentado que es imposible operarla, ya solo queda aplicar cuidados paliativos que permitan que el animal pueda alargar su vida con la máxima calidad posible. Es una pena que no se operara en su momento. En diagnósticos de este tipo no puede haber demoras. Llegado a este punto, ahora es muy importante que pongas al animal en manos de tu veterinario cuanto antes para que, según la evolución que esté tomando la enfermedad, valore su estado y planifique el tratamiento más adecuado. La calidad de vida del mismo y que no sufra es una máxima irrenunciable. A partir de ahora se abre un delicado proceso en el que su mejor aliado va a ser tu cariño y los cuidados de su veterinario. Devuélvele todo el amor que ella te ha dado durante toda su vida. Se merece eso y mucho más.