La pregunta de los lectores: Hace unos meses me regalaron un cachorro y ya he terminado con toda su vacunación anual. En principio, no debo volver al veterinario hasta el año próximo pero me parece mucho tiempo. ¿Debería acudir a hacerle alguna otra prueba?

En España hay muy poca costumbre de acudir al veterinario regularmente y es un error. En salud, la prevención es clave. Llevar a tu perro al veterinario periódicamente, al menos cada seis meses, y que este le realice una revisión general y si lo cree conveniente alguna analítica, es muy aconsejable. También es importante que le fije un plan anual de desparasitaciones, tanto internas como externas. Eso le protege a él y a vosotros. Otros aspectos que redundarán en la salud de tu animal es que os asesore sobre alimentación, pautas de higiene, cuidado del pelo y la piel, y frecuencia de lavados. También es importante controlar su comportamiento y su estado anímico. Cuando estos sufren cambios drásticos es que algo no va bien. Pueden ser signos de posibles enfermedades. En definitiva, acude regularmente a tu veterinario para todo y que él o ella sean siempre tu fuente principal de información.