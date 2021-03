Mi veterinario me ha dicho que es obligatorio poner un chip a mi perro, pero no entiendo por qué debo hacerlo. No me gusta que lo tengan tan controlado, me da miedo que sea solo para recaudar y, además, me han dicho que cuesta bastante dinero.

Tener a un animal de compañía no es gratis. Conlleva una serie de gastos. Sin embargo, de todos ellos, el chip es uno de los más pequeños. Quizás parezca más caro porque, habitualmente, se acompaña de la apertura del pasaporte sanitario y de la vacuna de la rabia. La ventaja principal que tiene es que, si se te pierde el animal o existe algún tipo de conflicto, ayuda a localizarlo y aclarar cualquier duda. Ahora bien, es cierto que el potencial del chip no está suficientemente desarrollado. Los múltiples registros autonómicos que recogen todos los datos de esos chips no poseen gran coordinación y lo peor es que su utilidad no está suficientemente aprovechada. Podría contener valiosa información sanitaria que ayudara en caso de necesidad. También podría valer para saber en qué zonas de la ciudad viven más animales y diseñar áreas para ellos. Desgraciadamente, nada de eso aún se ha hecho.