Me he acercado a tu jaula y de nuevo te he visto. Estás, como siempre, acostado en un rincón. No quieres moverte. Te sientes roto y fracasado. Tu corazón arde de desamor. Pasaste del abrazo de tu familia a tener solo el cielo como techo y el asfalto como almohada. No es fácil despertar sin una palabra amable que te dé los buenos días.

Por eso, piensas una y otra vez: ¿por qué te abandonaron? Te preguntas si te equivocaste, si pudieron castigarte por algún motivo, ¿qué pudiste hacer mal? Sin embargo, no encuentras respuesta alguna.

Entonces, entristecido, hueles el viento y le preguntas por aquellos que te dejaron: «¿Sabes algo de mi familia? ¿Vendrá hoy a recogerme?» Pero los días pasan y sabes que, cada vez, es más difícil que eso ocurra.

Pese a ello, te niegas a aceptarlo y, en cuanto puedes, te imaginas como sería ese reencuentro. Tú, desde lejos los verías ir acercándose y, al descubrirlos, casi arrastrándote, te acercarías a la puerta de barrotes que cierra tu jaula.

Ellos, por su lado, al verte, te llamarían por tu nombre y, tú, sin poder remediarlo, te derretirías entre lametazos, mientras tu cola, libre de penas, oscilaría imparable mostrándoles tu alegría al verlos. No habría espacio para nada que no fuera amor.

Por eso, quiero aprender de vosotros a no enfadarme, a perdonar y a despedirme o saludar siempre con un sonrisa y un ‘te quiero’. Quiero saber lo que es el amor puro y verdadero. Vosotros, con vuestra entrega y fidelidad, demostráis que, cuando se quiere de verdad, no hay días malos, ni malos momentos. No hay enfados ni rencores. No hay lugar para perdonar, porque no hay ofensa que pueda agraviar un corazón tan grande como el vuestro. Sí, lo he pensado mil veces y, yo, de mayor, quiero ser un perro.