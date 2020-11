Bases de participación en el sorteo Bisell de Can We Run Murcia

1. Sorteamos cinco aspiradoras de la marca Bissell en la Can We Run Murcia. Es un sorteo de EDITORIAL PRENSA IBÉRICA que se desarrolla en el perfil de Instagram de Can We Run https://www.instagram.com/canwerun_es/

2. Para el sorteo de las aspiradoras se podrá participar hasta el 15 de noviembre y se entregará en el domicilio de los ganadores.

3. El sorteo tiene como objeto premiar la fidelidad de los lectores de www.laopiniondemurcia.es

4. Se podrá participar una vez y solamente se recibirá un premio. La mecánica del sorteo es la siguiente: estar inscrito en la carrera Can We Run Murcia, darle like a la publicación de instagram, seguir de @canwerun_es y @bissellespana y mencionar a dos amigos.

5. En el concurso pueden participar todos los usuarios y visitantes de www.laopiniondemurcia.es que estén inscritos en la carrera Can We Run salvo empleados de EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, así como familiares directos de los mismos. Los únicos requisitos son estar inscritos en la carrera Can We Run Murcia.

6. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA antes de otorgar el premio, comprobará la veracidad de los datos aportados por el participante al registrarse en el concurso.

7. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA se reserva el derecho de descartar para el concurso a aquellos participantes cuyos datos de registro no sean correctos.

8. Participar en este sorteo implica la aceptación de que, en caso de ser usted uno de los ganadores del sorteo, su nombre e imagen puedan ser publicados por LA OPINIÓN DE MURCIA, ya sea en papel o en su versión digital.

10. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA exigirá que el concursante premiado acredite su identidad -con DNI o documento similar- a la hora de la entrega del premio.

11. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir este sorteo por cualquier causa sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para la empresa.

12. Los ganadores del concurso serán informados tras la celebración de la carrera.

13. EDITORIAL PRENSA IBÉRICA no se hace responsable de la cancelación o suspensión del espectáculo.