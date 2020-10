El gato más feliz del mundo

LAS PREGUNTAS DE LOS LECTORES: Mi gato es muy feliz. Entra y sale cuando quiere. Vivo en el campo y nunca he podido retenerle. En ocasiones, desaparece varios días y cuando vuelve, como la última vez, lo hace muy deteriorado, delgado y con heridas. ¿Podéis aconsejarme?

A los gatos, sobre todo los que viven en el campo, a menudo, les encanta salir atraídos por gatas en celo. El problema es que a todos los gatos de alrededor les pasa igual. Esto provoca peleas entre ellos y hace que vuelvan a casa en no muy buen estado. Lo primero es llevarlo a tu veterinario para que le haga una revisión, le cure y le realice una analítica de leucemia e inmunodeficiencia. Eso garantizará que no está contagiado y, si no lo está, debes vacunarlo contra todas las enfermedades que te aconseje el mismo. Piensa que al salir fuera de casa su nivel de exposición y riesgo es alto. Además, te aconsejamos que le pongas un chip para tenerlo identificado. Eso puede facilitar la localización del mismo. Por último y no menos importante, debes esterilizarlo. Esto es fundamental. Con ello, reducirás esa necesidad que tiene de salir y contribuirás a evitar que nazcan camadas cuyo futuro, en muchos casos, es el abandono.