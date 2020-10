Con la salud no se juega

LAS PREGUNTAS DE LOS LECTORES: Hace unos meses me regalaron un cachorro de perro. Está vacunado de todo y, en principio, según la persona que me lo dio, no debería volver al veterinario a vacunarlo hasta dentro de un año, pero veo mucho tiempo. ¿Me aconsejarían ir antes?

La salud de un animal es mucho más que la vacunación. Las desparasitaciones, por ejemplo, tantos las internas como las externas, son también fundamentales. Les protegen a ellos y a nosotros. Sería conveniente, por tanto, que tu veterinario estableciera para el mismo un plan anual de salud. Dentro del mismo, además de todo lo anterior, establecerá también revisiones periódicas. Piensa que tu perro no habla y que, a veces, no es fácil detectar algunos de los problemas que puedan ir surgiendo. Tu veterinario podrá descubrirlos y solucionarlos. Además, podrá asesorarte sobre otras cuestiones tan importantes como su educación, la alimentación, el cuidado de la piel y del pelo, etc. Sin duda, su control contribuirá a un mayor bienestar del animal. No olvides que, siempre y sobre todo en estas épocas, prevenir es la mejor garantía de salud.