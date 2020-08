El chip no duele

El chip no duele

Me han regalado un cachorro y, por la edad que tiene, me han dicho que debo llevarlo a ponerle el chip, pero no sé cómo funciona. Es la primera vez que tengo un animal en casa. ¿Le harán daño al colocárselo? ¿Es un sistema fiable?



Es super fiable. El microchip es un diminuto circuito electrónico que, envuelto en una pequeña cápsula, es introducido en la zona del cuello del animal mediante una inyección. Como ésta es subcutánea, no suele provocar dolor y, por su composición, tampoco genera alergias. Por otro lado, en sí mismo no emite señal alguna. Para ello es necesario un sistema que lo identifique. Ese es el lector. Se trata de un emisor de ondas de radio de baja frecuencia que consiguen atravesar la piel del animal sin dañarle y que hace que el chip retransmita una señal de rebote. El lector, a su vez, decodifica dicha señal y la traduce en una numeración concreta. Todos esos datos son volcados en el registro informático que cada comunidad autónoma posee. De esa forma, acudiendo a dicho registro con la numeración podemos acceder a los datos del propietario siempre que sea necesario.