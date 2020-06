¿Y si mi madre fuera una vaca? Cuán diferente sería la realidad para mí y qué gran cantidad de dolor se acumularía de repente en mi interior? Si mi madre fuera una vaca, mi nacimiento no se celebraría todos los años porque no habría nada que festejar, y porque ni siquiera llegaría a cumplirlos. Vendría al mundo en un lugar horrible lleno de animales hacinados, rodeada de excrementos y sin embargo, el peor olor que impregnaría el ambiente sería el olor a muerte. Mi madre estaría exhausta porque lo peor que le puede pasar es que yo haya venido al mundo, a ese mundo que ella conoce y que no quiere para nadie y mucho menos para mí. Nos aferraríamos con fuerza y ella lucharía desesperada por buscar una escapatoria, ya que en ese sitio tan horrible sólo nos tenemos la una a la otra, puesto que el resto de animales también luchan por sobrevivir.

Mis ojos jamás habrían visto la luz del sol y apenas podría respirar debido a la gran cantidad de animales como yo que me pisan, me empujan, y transmiten un pánico atroz.

Si mi madre fuese una vaca, no tardaría en sentir el más absoluto dolor cuando me separasen de ella, para que los humanos se alimenten de la leche que yo necesito beber. Pero siendo mi madre una vaca, no tengo derecho ni a mamar, porque los humanos me han arrebatado hasta ese derecho esencial.

Muy pronto me trasladarían en un oscuro y sucio camión. Intuiría que algo pasa, algo terrible, pero mi pequeña cabecita no sería capaz de imaginar lo que voy a tener que vivir. Tan sólo puedo llorar llamando a mi madre? Me han arrancado de sus brazos, entre gritos desesperados, esos que emiten las almas quebradas.

Menos mal que mi madre no es una vaca, ni ninguna otra especie explotada y torturada de una forma tan cruel como prescindible. Aunque eso no me impide entender, que por mucho que no sea yo la que está descuartizada en el plato, no quiero para nadie lo que supondría sentir, si mi madre fuese una vaca?