¿Han podido quitar y robar el chip a mi perro?

LAS PREGUNTAS DE LOS LECTORES: He perdido a mi perro y, por más que he puesto carteles, no lo encuentro. Tiene chip pero me da miedo que se haya estropeado o, incluso, que lo hayan robado y se lo puedan haber sacado ¿Es posible extraer el chip a un perro una vez colocado?

El veterinario al colocar el chip siempre comprueba que el mismo funciona. Si detectara algún defecto no lo colocaría. El chip es un diminuto circuito electrónico del tamaño de un grano de arroz que va introducido en una pequeña cápsula de vidrio biocompatible. No genera alergias ni rechazos. Tampoco se descompone. Permanece inalterable durante, al menos, 75 años. Se coloca mediante una inyección y, el organismo al recibirlo, forma una delgada capa de proteína que lo fija e impide que se mueva. Es cierto que, por palpación si queda muy externo o con una radiografía, es posible saber dónde está y extraerlo, pero está terminantemente prohibido. Lo mejor es que denuncies ante la policía su pérdida y que lo comuniques a las protectoras de animales de tu zona.