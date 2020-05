Tengo una serpiente a lo 'DiCaprio'

Desde hace poco mi serpiente tiene los ojos muy claros. Me parece muy raro que, de la noche a la mañana, le hayan cambiado de color. De broma le he comenzado a llamar como al actor pero estoy preocupado. ¿Qué puede estar pasándole?

Son muchas las consultas de este tipo que se producen. Por lo que nos comentas, lo más normal es que tu serpiente haya mudado hace poco la piel. Cuando eso ocurre es bastante frecuente que no se le desprenda del todo y que le quede una parte recubriéndole los ojos que es, precisamente, la que le produce esa tonalidad. Pese a ser habitual, no debería ocurrir. La causa suele deberse a errores en el mantenimiento de la misma, por ejemplo, mantenerla con temperatura y humedad incorrecta o colocarle accesorios inadecuados en su terrario que puedan causarle heridas. No olvides que la muda es un momento muy delicado para ella. Lo mejor en cuanto a los ojos es que se los humedezcas con cremas oftalmológicas, lágrimas artificiales, etc. Tu veterinario te recomendará las más adecuadas según el caso y, llegado el momento, podrá quitar con unas pinzas especiales esa piel sobrante para que tu serpiente pueda recuperar el color habitual de sus ojos.