Tengo un gato calvo

La pregunta: Siempre he tenido gatos pero ahora una amiga me ha regalado a su gato egipcio porque se marcha a vivir fuera. Nunca había tenido un animal así y, por su aspecto, me da mucha cosa ¿Necesita unos cuidados especiales?

Sobre gustos no hay nada escrito. Para unos son muy elegantes pero, para otros, poseen un aspecto diabólico. Los conocidos como egipcios o esfinge son, básicamente, gatos normales. Su única peculiaridad es que carecen de pelo, sólo poseen un fino vello alrededor de su cuerpo. Por lo demás, son tan inteligentes, juguetones y cariñosos como todos. Tampoco necesitan cuidados especiales pero sí es cierto que su ausencia de pelo eleva su temperatura corporal por lo que son frioleros y poseen un mayor apetito. Debes tener cuidado con su piel ya que, al no poseer melanina, son más propensos a las quemaduras solares. También es importante que diariamente le frotes su piel con algún trapo suave ya que sudan bastante. Lo ideal es que, cuanto antes, lo lleves a tu veterinario para que resuelva todas tus dudas y te marque las pautas adecuadas.