A mi gato le gusta subir a los árboles

La pregunta de los lectores: Me han regalado un gatito que es un trasto. Se pasa el día jugando pero es muy miedoso y, en cuanto algo le asusta, se sube a un árbol de la urbanización. El problema es que luego no es capaz de bajar. ¿Cómo puedo ayudarle?

Los gatos por su fisionomía y la forma de sus uñas tienen una gran facilidad para subir por los árboles pero, muchas dificultades para bajar de los mismos. Lo mejor es que, cuando esté arriba, no le pongas nervioso. No estés mirándole esperando que baje, déjale tranquilo por si decidiera hacerlo por sus medios. A veces, poco a poco, consiguen ir bajando. Sí puedes, ofrécele comida por si la atracción de esta le impulsara a descender. Si pese a ello no lo consigue, lo mejor es que pidas ayuda porque, probablemente, el miedo lo tenga bloqueado y permanezca arriba durante bastante tiempo. Si intentas bajarlo porque la altura no es muy elevada, protégete y ten cuidado, porque el animal puede arañarte o morderte por el miedo. En cualquier caso, es una costumbre que, con paciencia, debes intentar quitarle porque, al final, puede tener un accidente.