¿Cada cuánto debo bañar a mi perro?

Mi perro odia que lo bañe y, encima, últimamente no paro de escuchar que es malo lavarlo muy a menudo. No sé ya qué hacer porque se ensucia enseguida. ¿Con qué frecuencia sería aconsejable bañarlo para no dañarle la piel?

En realidad, muchas personas se hacen esa pregunta con frecuencia. La respuesta no es sencilla porque depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo la limpieza que necesita un perro que vive en un piso y que, al fin y al cabo, nunca va a mancharse mucho, que aquel otro que vive en el campo y se pasa el día jugando sobre la tierra. En este último caso, es muy posible que necesite pasar por la bañera más a menudo pero, en principio, no debería ser más de una vez al mes. Recuerda siempre que no es bueno bañarlo muy a menudo, porque se le despoja de algunas defensas naturales que posee su piel. Por eso, no olvides que es importante también usar champús específicos. Existe una amplia gama en el mercado y tu veterinario podrá indicarte el más adecuado para él.