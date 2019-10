¡Sos! Se busca a Ramón

Dicen que, tras la tormenta, siempre viene la calma. Sin embargo, a veces, ésta nunca llega. Eso le ha ocurrido a una familia afectada por las grandes lluvias sufridas hace un mes. Tras las inundaciones y la pérdida de todo, ha llegado la más difícil de afrontar, la de su perro Ramón.

Ramón no es un perro cualquiera. Abandonado, fue adoptado del centro de animales de Cartagena. Allí lo encontró una familia. Al verlo, solo y perdido pero lleno de cariño y amor, decidieron que él sería el elegido.

Le colocaron el preceptivo chip con sus datos y cuidaron de que todo estuviera cubierto para evitar problemas. Era importante. En casa le esperaban dos niños a los que, pese a su corta edad, la vida no le había puesto las cosas sencillas. Los dos eran autistas.

Por eso, Ramón, rápidamente, se convirtió para ellos en ese amigo que nunca les juzgaba, el que no admitía un silencio por respuesta a sus ladridos, ni permitía una mirada perdida ante sus reclamos de cariño.

Pero un mal día llegaron esas terribles lluvias que, bautizadas como DANA, asolaron el sur de la provincia de Alicante, Albacete, algunos puntos de Andalucía y buena parte de la Región de Murcia. La familia lo sufrió de pleno. Ellos residían en Los Nietos, un pueblecito situado en el término municipal de Cartagena, y uno de los más afectados por la riada.

Lo perdieron todo. Cualquier cosa de valor que pudieran tener desapareció bajo el fango. El agua arrastró sus coches, sus enseres y diluyó todos sus recuerdos. Sin embargo, lo peor vino cuando Ramón desapareció. El 17 de septiembre fue el último día que lo vieron. Desde entonces, nada saben de él.

Andan buscándolo por todas partes, preguntando en todos los centros por si alguien ha podido verlo pero, hasta ahora, nadie sabe nada de él. Creen que pudo ser recogido por alguien que aún no lo ha llevado al veterinario y que, por eso, no ha leído su chip.

Sin embargo, su historia no es un caso aislado. Decenas de perros y gatos han desaparecido tras las lluvias. Si recogió a alguno de ellos, recuerde que es muy importante comprobar si tiene chip y difundir su caso. Y, si tiene alguna noticia de Ramón, por favor, diríjase cuanto antes a: cuatrogatoscartagena@gmail.com.

La familia está desesperada.