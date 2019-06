En Oaxaca se ha creado el primer juzgado de México especializado en maltrato animal. Si bien es cierto que no solo tiene una vertiente penal, sino que también conoce infracciones del ámbito administrativo, lo realmente positivo es que se haya puesto en marcha este juzgado especializado, a fin de conocer este tipo de hechos contra los animales, a fin de sancionarlos ya sea desde la esfera de derecho penal como del administrativo.

En nuestro ordenamiento jurídico no cabría la creación de juzgados que conocieran de materias de índole penal y administrativa, relativas a sanciones o infracciones cometidas contra los animales, en la medida en que existe una clara separación entre los diferentes órdenes jurisdiccionales. No obstante, podríamos plantearnos la creación de juzgados especializados en delitos contra los animales, que no solo incluirían los delitos de los conocidos artículos 337 y 337 bis del Código Penal, sino también el resto de delitos contra la fauna e, incluso, podría plantearse el conocimiento de los delitos contra el medio ambiente en general.

La especialización de los juzgados por materias en mi opinión supone una mayor especialización de los profesionales que los dirigen y que intervienen en el proceso, lo que se traduce en medios concretos para perseguir este tipo de delitos y resultados más favorables en cuanto a su instrucción y enjuiciamiento. En otras ocasiones he puesto de manifiesto la necesidad de crear un cuerpo especializado de veterinarios forenses adscritos a los Institutos de Medicina Legal que auxilien a los juzgados en la instrucción de delitos contra los animales. ¿Podría ser la creación de juzgados especializados en este tipo de delitos un paso más en la lucha por los derechos de los animales?