Pedro Sánchez: "Una infancia con animales es una escuela de civismo"

¿Tuvo animales cuando era pequeño?

Tuve la suerte de tenerlos desde niño. Y es algo que agradezco especialmente a mi familia, que entendió siempre el aporte de calidad emocional que supone la presencia de mascotas en casa. Eran mucho más que compañía y algunos de mis mejores recuerdos de la infancia están ligados a ellas.

¿Cree que los animales son importantes para los niños?

Creo que una infancia con animales ayuda a crear mejores personas adultas. Y, además, llena de vida y alegría una etapa en la que, por encima de todo, un niño o una niña deberían tener garantizado el derecho a la felicidad. Los animales, además de ayudar a tener una infancia feliz, son una lección de vida. Y la vida está llena de responsabilidades y compromiso. Una infancia con animales cerca es una auténtica escuela de civismo y ciudadanía.

¿Cómo son sus primeros recuerdos con ellos?

Para un niño, la presencia de un animal en casa es una experiencia de sorpresa y descubrimiento constante. Es más que un simple compañero de juegos. Asocio su compañía en aquellos años a conceptos tan valiosos en esa primera edad como la responsabilidad, la curiosidad o la complicidad.

¿Es más de perros o de gatos?

Siento una especial inclinación hacia los perros, porque siempre he disfrutado de ellos. Me gustan todos los animales en general –también los gatos– pero siempre he sentido que la complicidad que regala un perro no es comparable a la de ningún otro animal.

¿Tiene animales actualmente?

Tengo una perra, Turca, una perra de aguas. Es dócil, muy viva, lista e incansable. Fue un regalo de un amigo, y agradezco a diario su compañía.

¿Mejor comprar o adoptar?

Siempre seré partidario de la adopción. Aunque respete otras opciones, creo que la sociedad debería priorizar la adopción en albergues sobre cualquier otra alternativa.

¿Qué piensa del abandono de animales?

El abandono de animales es una conducta que merece todo el reproche de la sociedad. De algún modo, podemos medir la altura moral de un país por el trato que dispensa a los animales. Por eso es tan lamentable que algo así siga ocurriendo en nuestra sociedad. Afortunadamente, España también está cambiando en eso. Hoy en día existe una concienciación que antes no se daba. Los gobiernos tienen la obligación de seguir el paso que marca la sociedad, acompañarla. Pero aún tenemos mucho trabajo por delante. Podemos mejorar la coordinación entre administraciones, seguir trabajando en el ámbito educativo o avanzar en el objetivo de 'sacrificio cero' de los animales acogidos en refugios. Hay mucho por hacer para culminar una tarea que nace del despertar de una conciencia de absoluta repulsa por lo que representa el abandono animal. Por eso, entre las 110 principales medidas de nuestro programa, se incluyó la elaboración de una Ley estatal para promover el bienestar animal, una iniciativa muy demandada por la sociedad.

¿Les recuerdan sus adversarios políticos, por sus cualidades, a algunos animales? ¿A cuáles?

Prefiero no entrar en comparaciones, porque se prestarían a malentendidos peligrosos y bastante compleja es ya la situación política. En todo caso, les deseo a todos que adopten uno. El que más les defina a sí mismos.