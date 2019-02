Mi gato es amigo de los ratones

La pregunta de los lectores: Vivo en el campo y tengo un gato al que le encantan los ratones. Cuando los ve, se queda ensimismado hasta que éstos lo descubren y salen corriendo. A veces, incluso, parece enfadarse porque quiere jugar con ellos. ¿Es normal ese comportamiento?

En el mundo de los animales todo es posible. Para empezar estamos llenos de estereotipos. Es cierto que, en general, a los gatos les atraen los roedores y que, como buenos cazadores felinos que son, normalmente conservan bastante afilado el instinto de atraparlos. Sin embargo, la vida moderna de los gatos y, sobre todo, su conversión en animales de compañía han supuesto muchos cambios en su vida diaria. Quizás, el principal de todos es que, desde hace mucho, ya no necesitan cazar para comer. Eso significa que, en algunos individuos, ese instinto primario puede estar dormido, más aún si, además, está esterilizado. Por lo tanto, no debes preocuparte. Su comportamiento no deja de ser normal. Al fin y al cabo, el instinto más fuerte que tendrá ya hoy en día es la necesidad de estar siempre cerca de su familia humana.