Peligroso dependiendo de dónde

Mi perro es un dóberman. En mi ciudad no es obligatorio poseer licencia de perro potencialmente peligroso para tenerlo, pero este verano voy a visitar varias ciudades y pensaba llevármelo. Es muy bueno y tranquilo; sin embargo, tengo una duda: ¿Puedo tener problemas en algunas ciudades si allí su raza está considerada peligrosa? Por otro lado, ¿las exigencias sanitarias serán las mismas?

Los humanos no somos tan inteligentes como los animales, que no necesitan DNI ni pasaporte para cruzar la frontera. Desgraciadamente, en nuestro país la normativa es tan complicada que, incluso, llega a ser diferente para cada ciudad o comunidad. Por eso, casi con toda seguridad que, en algún municipio de los que visites, tu perro sí será considerado potencialmente peligroso. ¿Y eso que significa? Pues que si quieren hacerte cumplir estrictamente la ley, te podrán exigir que te saques la licencia en dicho municipio. Está claro que si eso ocurriera, estaríamos ante un ´sin sentido común´ pero, también, ante la aplicación de una legislación hecha con muchas prisas y poca cabeza. Sin embargo, con respecto a las exigencias sanitarias, sí hay un mayor consenso. En general, deberás llevar el pasaporte o cartilla de tu perro al día en cuanto a la vacuna de la rabia, desparasitación e identificación. A estas tres cuestiones deberás sumar la vacunación contra enfermedades que, aunque no obligatoria, sí resulta básica a la hora de viajar con tu perro.