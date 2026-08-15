Rodolfo Sancho, detenido en México tras una redada policial en mitad de una fiesta en un yate: le han expulsado del país
El actor se encontraba de vacaciones cuando se ha visto envuelto en este conflicto
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Redacción Yotele
Madrid
Los problemas vuelven a la vida de Rodolfo Sancho, cuando se cumplen tres años de la detención y encarcelamiento de su hijo, Daniel Sancho, tras asesinar y descuartizar al cirujano Edwin Arrieta.
El actor ha sido detenido en una redada policial en México, mientras disfrutaba de una fiesta a bordo de un barco. Fue retenido, llevado a tierra y posteriormente detenido, para finalmente ser expulsado del país.
La información ha sido adelantada por el periodista Miguel Temprano y corroborada por Juan Luis Galiacho en 'Fiesta'. Ya existe una imagen del momento de la detención difundida por un canal de noticias mexicano.
Fuente: El Periódico
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