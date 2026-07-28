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Salto a la ficción

Cristiano Ronaldo debutará como actor en una serie de televisión: así es su primer proyecto

El futbolista producirá y aparecerá en 'Day 1s', un drama desarrollado junto al director Matthew Vaughn

Cristiano Ronaldo

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Carlos Merenciano

Madrid

Cristiano Ronaldo da un nuevo paso fuera del terreno de juego. El futbolista portugués prepara su debut en la ficción televisiva con 'Day 1s', una serie dramática ambientada en el mundo del fútbol británico y desarrollada a través de UR Marv Studios, la productora que creó junto al cineasta Matthew Vaughn, director de títulos como 'Kingsman' y 'X-Men: First Class', tal y como adelanta The Sun

El proyecto seguirá a Stanley Dalton, un agente de futbolistas ficticio interpretado por Damian Lewis, y se adentrará en las negociaciones, tensiones y relaciones de poder que rodean a una agencia deportiva de élite. Ronaldo participará como productor ejecutivo y también tendrá presencia en pantalla, aunque por ahora no han trascendido detalles concretos sobre su papel. 

Thierry Henry también estará en la serie

'Day 1s' contará además con la participación del exfutbolista francés Thierry Henry y del rapero británico Dave, junto a la actriz Carlotta Banat. La serie nace de una idea del agente Darren Dein y ya ha iniciado su rodaje en Londres, con localizaciones vinculadas al fútbol inglés. 

El salto de Cristiano Ronaldo a la ficción llega después de la creación de UR Marv Studios, una alianza empresarial con Vaughn que ya había financiado y producido dos películas de acción y tenía una tercera en desarrollo. El propio Ronaldo definió el proyecto como “un capítulo emocionante” en su nueva etapa de negocios. 

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Con esta serie, el exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Al-Nassr refuerza su expansión hacia el entretenimiento. Tras años convertido en una marca global, Ronaldo suma ahora una nueva faceta: la de productor y rostro de una ficción televisiva sobre el lado menos visible del fútbol.

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Fuente: El Periódico

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