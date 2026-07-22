Amor de verano
Se destapa el romance sorpresa entre el futbolista Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste
El jugador del Real Betis y la protagonista de 'La Infiltrada' han sido cazados compartiendo un romántico picnic y un apasionado beso que confirma su relación
Kevin Rodríguez
El verano siempre nos regala romances inesperados y, en esta ocasión, los protagonistas forman una combinación tan sorprendente como mediática. El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste, una de las intérpretes más aclamadas de nuestro cine tras el éxito de 'La Infiltrada', se han convertido en la pareja del momento, tal y como publica este miércoles en exclusiva la revista Semana.
Mientras que la actualidad deportiva sigue pendiente del balón, el defensa verdiblanco acapara ahora todas las miradas por un motivo estrictamente personal. La citada publicación ha sacado a la luz las primeras imágenes de la pareja compartiendo un distendido paseo por Madrid que culminó en un improvisado picnic al aire libre en un parque.
"A ambos los vimos compartiendo un plan de lo más divertido que deja entrever la buena sintonía que existe entre ellos", apuntan desde la revista.
Un apasionado beso que confirma su amor
A pesar de que el plan parecía una cita tranquila, la complicidad entre ambos terminó haciendo saltar todas las alarmas. Según detalla Semana, durante su encuentro en el parque la pareja dio rienda suelta a la pasión y se fundió en un romántico beso, confirmando que entre ellos hay algo mucho más profundo que una simple amistad.
Tanto Bellerín como Yuste son muy celosos de su intimidad y nunca habían dado pistas sobre este acercamiento en sus redes sociales. Sin embargo, estas imágenes no dejan lugar a dudas y prometen convertirles en una de las parejas más seguidas de la temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Detenido un joven de 19 años por amenazar a un médico y tirar una botella a la cara a un vigilante del Virgen de la Arrixaca de Murcia
- La tercera ola de calor del verano extrema desde hoy las alertas en el campo y la construcción en la Región de Murcia
- La Aemet activa la alerta naranja en la Región en una jornada de calor extremo, tormentas y hasta 42 grados
- Calles cortadas desde este jueves: Tres meses de obras en Murcia para mejorar el colector de La Fama
- Herido al precipitarse del tejado de una nave en el polígono industrial de Molina de Segura: cayó desde una altura de 12 metros
- Indemnizado con 85.000 euros un paciente de Murcia al que le hicieron una cirugía anal sin su consentimiento: sufre secuelas y una incapacidad permanente total
- La Policía Local encuentra a un niño de 5 años con autismo perdido en un jardín de Molina de Segura