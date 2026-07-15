Ana Botín y Juan Roig festejaron en el campo el triunfo de España contra Francia con el 'youtuber' IShowSpeed: "Mercadona es el Walmart de España"

El Mundial de 2026 no solo está dejando goles y celebraciones. En las gradas también se producen escenas capaces de hacerse virales en cuestión de minutos. Una de las más inesperadas tuvo como protagonistas a Ana Botín, Juan Roig e IShowSpeed durante la semifinal que España ganó a Francia por 2-0 en el AT&T Stadium de Dallas.

El encuentro ocurrió cuando el creador estadounidense retransmitía en directo todo lo que encontraba a su paso. IShowSpeed es el nombre artístico de Darren Jason Watkins Jr., un 'streamer' y 'youtuber' estadounidense de 21 años que se ha convertido en una de las mayores estrellas de internet gracias a sus emisiones imprevisibles, sus viajes, sus reacciones explosivas y su conocida devoción por Cristiano Ronaldo. Él solito suma 163 millones de seguidores, entre Youtube, TikTok e Instagram.

Selfi y comparaciones

Lo más gracioso de la escena es cuando Botín y Roig le piden hacerse un selfi junto, y cuando la presidenta del Santander trata de explicarle al 'streamer' quién es el hombre que disfruta del encuentro de España frente Francia: "Es como el Walmart de España", le dice a Speed, que reacciona sorprendido. A continuación, le estrecha la mano del presidente y principal accionista de Mercadona, y cortés, le responde: "Encantado de conocerte".

No tenía delante a un empresario cualquiera. La última lista publicada por 'Forbes España' calcula el patrimonio de Juan Roig en 7.900 millones de euros y lo sitúa como la cuarta mayor fortuna del país.

Botín, otra de las grandes fortunas de España, con cerca de 3.000 millones de euros- se presenta a sí misma como: "El JP Morgan de Europa. Banco Santander". La presidenta ejecutiva del banco aprovecha la atención del creador para presentarle Openbank, la entidad digital del grupo en EEUU. "Tienes que abrir una cuenta con Openbank. Mi banco aquí se llama Openbank", le insiste Botín, añadiendo que la entidad paga un 4% por los ahorros. Cuando Speed menciona su 'credit score', ella le aclara que no necesitaba nada. Y remata la conversación con una nueva comparación especialmente reconocible para su interlocutor: "Openbank, como OpenAI, pero es un banco".

Como 'Black Mirror'

La grabación apenas dura un minuto, pero reúne tres mundos que rara vez aparecen en un mismo plano: la banca, la gran distribución y el entretenimiento digital. Mientras España celebraba su clasificación para la final, la conversación comenzó a circular rápidamente por X y el resto de las redes sociales.

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TheGrefg resumió el desconcierto general con una pregunta: "Este clip qué es". Otros usuarios calificaron el encuentro de "surrealista" y llegaron a compararlo con un capítulo de 'Black Mirror': una de las banqueras más influyentes de Europa intentando convencer a una estrella de internet para que se hiciera cliente de su banco.