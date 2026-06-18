Icono 'millennial'
Muere la actriz Daveigh Chase, la niña de 'The Ring' y voz de Lilo en 'Lilo & Stitch' en inglés, a los 35 años
La actriz estadounidense, que marcó a toda una generación con dos papeles opuestos -la dulce Lilo de Disney y la inquietante Samara Morgan-, falleció en Los Ángeles tras sufrir meningitis y una infección sanguínea, según informó su pareja a TMZ
Laura Estirado
Daveigh Chase, actriz y voz de algunos de los personajes más recordados del cine de comienzos de los 2000, ha muerto a los 35 años. La intérprete falleció el martes en Los Ángeles, según adelantó TMZ, que cita a su pareja, Roy Hernandez. De acuerdo con esa información, Chase murió a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y provocaron un fallo general de su organismo.
La actriz había sido ingresada a principios de junio en un hospital de Los Ángeles por desnutrición, según recoge también TMZ.
Chase saltó a la fama siendo todavía una niña. En 2002 puso voz a Lilo Pelekai en 'Lilo & Stitch', la película de Disney que convirtió al personaje en uno de los más queridos del estudio. También participó en la serie derivada de la cinta y fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de 'El viaje de Chihiro'.
La niña de pelo largo
Ese mismo año, la intérprete pasó de la ternura de Disney al terror más icónico con 'The Ring'. En la película protagonizada por Naomi Watts encarnó a Samara Morgan, la niña de pelo largo que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del cine de miedo reciente. Su trabajo le valió el MTV Movie Award a mejor villana.
Nacida en Las Vegas el 24 de julio de 1990, Daveigh Chase empezó su carrera en anuncios, teatro y televisión. Antes y después de su gran explosión mediática, participó en títulos como 'Donnie Darko', 'Beethoven's 5th', 'Sabrina, cosas de brujas', 'Urgencias' y 'Mercy'. Entre 2006 y 2011 tuvo además un papel recurrente en 'Big Love', la serie de HBO sobre una familia mormona polígama, donde interpretó a Rhonda Volmer durante 32 episodios.
En los últimos años, Chase se había alejado de Hollywood.
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