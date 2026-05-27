Condena
El asistente de Matthew Perry, condenado a tres años y cinco meses de cárcel por la muerte del actor
Kenneth Iwamasa confesó el año pasado haber inyectado a la estrella de 'Friends' varias dosis de ketamina, la droga que provocó su muerte en 2023
EFE
El exasistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, fue condenado este miércoles por un juez de Los Ángeles a tres años y cinco meses de prisión federal por inyectarle a la estrella de 'Friends' varias dosis de ketamina, la droga que provocó su muerte el 28 de octubre de 2023.
La justicia determinó que el acusado también deberá cumplir dos años de libertad condicional supervisada y pagar una multa de 10.000 dólares (unos 8.500 euros) al Gobierno estadounidense, según informó el canal NBC News.
Iwamasa confesó el pasado agosto, tras su detención, haber sido el responsable directo de administrar las dosis de ketamina al actor en sus últimas semanas de vida, llegando a inyectarle la sustancia "repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones" el día de su fallecimiento, según la Fiscalía.
La acusación sostiene que el médico Salvador Plasencia, uno de los cinco implicados en su muerte, instruyó a Iwamasa para que "inyectara ketamina a Perry", dejándole viales para que se la autoadministrara sin el equipo de seguridad adecuado.
Tras esta condena, la justicia de California da el carpetazo definitivo al caso del fallecimiento del intérprete y que implicó a Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', los doctores Plasencia y Mark Chávez, así como Erik Fleming, quien coordinó la llegada de la ketamina hasta la casa del intérprete.
Perry, popularmente conocido por su personaje de Chandler Bing en la serie de 'Friends', había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).
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