En redes
María José Campanario, demoledora, desmonta a Rosa Benito tras sus críticas a Rocío Carrasco: “Es deleznable”
La concursante de 'El Desafío' reacciona a las contradicciones de Rosa Benito después de su entrevista en 'De viernes'
Kevin Rodríguez
Las duras declaraciones de Rosa Benito en contra de Rocío Carrasco han generado multitud de reacciones y la más sorprendente ha sido la de María José Campanario, que no ha dudado de tachar de "deleznable" las últimas declaraciones de la colaboradora.
Campanario se ha pronunciado en redes sociales respondiendo al vídeo del influencer Antonio González: "No se puede esperar menos de ella... Es deleznable lo que ha dicho", ha comentado.
Pero lo más demoledor ha sido cómo la concursante de 'El Desafío' ha criticado la actitud de Rosa Benito con ella después de abandonar 'Sálvame': "Esta señora que habla en el video se ha pasado más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un 'acoso' hacia mi persona".
"Cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a darle 'me gusta' a mis fotos. Después de haber puesto a parir a toda mi familia. Prefiero dejarla que se humille cada vez que me da 'me gusta", ha rematado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- Roberto Brasero avisa del giro del tiempo en Murcia: lluvias para estrenar la primavera y bajada de temperaturas (no pierdas de vista el paraguas)
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
- Reparto de juguetes y 'aparición' de la Bruja de Alcantarilla este sábado en Santomera
- En directo: Atlético Madrileño-FC Cartagena
- Murcia celebra este sábado la Procesión del Ángel: horario, recorrido y claves del desfile infantil
- La Procesión del Ángel toma Murcia: 'De ellos y de los que son como ellos es el Reino de los Cielos