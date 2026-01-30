Trump apoya a Melania en el estreno de su documental, que solo ha vendido tres entradas en el Reino Unido

Por fin se ha estrenado la película que tanto ansiaba Melania Trump, su documental, la cinta que cuenta la vida de la exmodelo y esposa del presidente norteamericano durante los primeros 20 días de 2025, las tres semanas inmediatamente previas a la inauguración de la nueva administración Trump. "Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", declaró la primera dama a EFE durante la alfombra roja -esta vez de un luctuoso negro- de la 'premiere' del documental en Washington, a la que asistió acompañada por el presidente. "Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", añadió la protagonista de 'Melania'.

Inversión de 75 millones

La cinta, por cuyos derechos Amazon ha pagado 40 millones de dólares y ha invertido otros 35 millones en promocionarla de forma global, se estrena este mismo viernes, pero como han reportado algunos medios como 'The Guardian', no está despertando mucho interés entre los espectadores. 'Melania' solo ha vendido tres entradas en un cine de Reino Unido. Vue, uno de los mayores operadores de cine del país, solo se ha vendido una entrada para la primera proyección de las 15.10 horas del viernes en su sede principal de Islington, Londres. Dos más están reservadas para la la sesión de las 18.00 horas.

El 'Daily Mail' informa de un pinchazo similar en Australia. En un artículo titulado así: 'Se revela la vergonzosa cantidad de entradas australianas vendidas para la nueva película de Melania Trump', se va al detalle de los tíquets vendidos para el día del estreno. En el cine Chatswood, por ejemplo, tiene solo 11 asientos reservados para su sesión del viernes de las 20.30 horas. Para el sábado, solo dos butacas reservadas. El Cine Hoyts, en el centro comercial Warringah Mall en las Playas del Norte, tiene solo un asiento reservado para su estreno el viernes a las 16.30 horas. En el oeste de Sydney, en las salas Hoyts de Wetherill Park se hicieron tres reservas para el viernes a las 18.45 horas.

Marquesinas vandalizadas

Todo esto y a pesar del esfuerzo en promocionar el filme, desde los carteles que puso la Casa Blanca en el Foro de Davos, hasta el propio Trump, animando en X a ir al cine para ver el documental de su mujer.

En la calle, algunas de las marquesinas con el cartel de la película están siendo vandalizadas. En algunas, a Melania le han pintado un bigote de Hitler, la han 'batizado' con el nombre de Eva Braun (la mujer en la sombra del 'führer'), o le han tapado la cara con la palabra 'whore' (en inglés, prostituta).

Toque de campana en la Bolsa

La premiere se celebró este jueves en el Centro Kennedy de Washington, teatro que fue rebautizado por el Gobierno con el apellido Trump, y contó con la presencia de varios miembros del Ejecutivo y de la rapera Nicki Minaj.

Para la ocasión, Melania se inclinó por un sobrio 'look' 'total black' de estilo clásico: un traje falda negro firmado por Dolce & Gabbana. Lo acompañó de 'stiletto's negros de Christian Louboutin, y melena suelta, con glamurosas ondas.

Estreno mundial

El acto tuvo lugar un día antes del estreno del documental, previsto para este viernes en 3.300 salas de todo el mundo, tras una millonaria campaña publicitaria de Amazon MGM Studios que incluyó la participación de la primera dama en el toque de campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para promocionar el filme.

"Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, comprende lo que está sucediendo y realmente es una buena influencia para mí", dijo Trump a la prensa sobre la exmodelo eslovena durante la 'premiere'.

La cinta, producida por la propia Melania Trump y dirigida por Brett Ratner, quien no se ponía tras la cámara desde que en 2017 varias mujeres lo acusaron de acoso, resulta inédita, dado que la primera dama, de 55 años, ha mantenido un perfil bajo y ha sido especialmente celosa de su vida privada durante los dos mandatos de Trump, con quien se casó en 2005 y con quien tuvo un hijo, Barron Trump.

Georgina en el preestreno VIP

La pareja presidencial vio la película por primera vez el pasado sábado en la Casa Blanca, junto a un reducido grupo de invitados entre los que figuraron el boxeador Mike Tyson, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y la modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Noticias relacionadas

A la premiere oficial de este sábado fueron invitados el padre de la primera dama, Viktor Knavs, la mayoría de miembros del Gobierno, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth; o el de Salud, Robert F. Kennedy Jr., así como la rapera Nicki Minaj, trumpista declarada.