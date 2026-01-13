Así es la primera Barbie con autismo creada por Mattel para promover la diversidad e inclusión

Mattel sigue ampliando su apuesta por la diversidad con el lanzamiento de su primera Barbie con autismo, una muñeca que se incorpora a la línea 'Fashionistas', creada para reflejar una mayor pluralidad de cuerpos, capacidades y realidades sociales. El nuevo modelo llegará a las tiendas esta semana en Estados Unidos y se suma a una colección que ya incluye Barbies con síndrome de Down, discapacidad visual, diabetes tipo 1 o vitíligo, así como figuras con prótesis, audífonos y distintos tipos de complexión.

La compañía ha trabajado durante más de 18 meses en el desarrollo de la muñeca en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo (Autistic Self Advocacy Network), una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las personas con autismo y una representación más fiel en los medios. El objetivo, según Mattel, ha sido crear una Barbie que "refleje algunas de las maneras en que las personas con autismo experimentan y procesan el mundo que las rodea".

El proceso no estuvo exento de dificultades. El autismo es un espectro amplio, con manifestaciones muy diversas y, en muchos casos, poco visibles a simple vista. "Como ocurre con muchas discapacidades, el autismo no se manifiesta de una sola manera", explica Noor Pervez, responsable de participación comunitaria de la red y una de las personas que trabajó directamente en el diseño del prototipo. "No podemos representar todas las experiencias, pero sí mostrar algunas de las formas en que se expresa".

Detalles físicos y de vestuario

Entre los detalles incorporados a la muñeca destacan unos ojos ligeramente desviados, en alusión a que algunas personas autistas evitan el contacto visual directo, así como codos y muñecas articulados que permiten representar movimientos repetitivos o gestos de autorregulación sensorial, como el aleteo de manos. La elección de la vestimenta también fue objeto de debate: finalmente se optó por un vestido holgado de corte en A, pensado para reducir el contacto de la tela con la piel, y zapatos planos que facilitan la estabilidad.

La Barbie incluye además varios accesorios habituales para algunas personas dentro del espectro, como unos auriculares con cancelación de ruido, un 'fidget spinner' y una tableta de comunicación alternativa para quienes tienen dificultades en el lenguaje oral.

La muñeca presenta rasgos faciales inspirados en mujeres de origen indio, una decisión que busca visibilizar a colectivos tradicionalmente infrarrepresentados dentro de la comunidad autista. "Era importante no reproducir una imagen única", subraya Pervez.

Reflejar la sociedad

Desde Mattel defienden que este lanzamiento forma parte de una estrategia sostenida para adaptar la icónica muñeca a la realidad social actual. "Barbie siempre ha intentado reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan", afirma Jamie Cygielman, director global de muñecas de la compañía, en un comunicado.

Según datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en EEUU se estima que uno de cada 31 niños de ocho años tiene un diagnóstico de autismo, con una mayor prevalencia entre niños que entre niñas y con tasas más altas en comunidades racializadas.

Mattel confía en que la nueva muñeca contribuya a normalizar esta diversidad desde la infancia y a fomentar una representación más inclusiva en el juego.