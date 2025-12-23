Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres por cuarta vez

El cantante y la extenista han publicado en Instagram una imagen del bebé, que nació el pasado 17 de diciembre

Enrique Iglesias, durante un concierto, en una imagen de archivo.

Enrique Iglesias, durante un concierto, en una imagen de archivo. / Shutterstock

EFE

Nueva York

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo, que nació el pasado 17 de diciembre, según muestra la foto que publicaron este lunes en Instagram.

En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.

Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025".

El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.

En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos.

