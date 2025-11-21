Richard Gere habla sobre este lugar de España: "Para mi mujer es el paraíso de los paraísos; para mí es muy parecido al lugar donde crecí"

Tras presentar en Barcelona su documental sobre el Dalái Lama, titulado 'Sabiduría y felicidad', el reconocido actor estadounidense Richard Gere ha pasado por 'El Objetivo' de Ana Pastor, programa de LaSexta en el que habló de su vida en España junto a su mujer, la gallega Alejandra Gere, y sus hijos, pero también de temas como su dilatada carrera cinematográfica, los compromisos sociales en los que se ha involucrado en los últimos años, así como de política.

El intérprete conocido por trabajos como 'Pretty Woman', 'Chicago' y 'American Gigolo', entre otros, comenzó la entrevista relatando cómo vivió el apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril. "Volé, llegué al aeropuerto de Barcelona, hice el papeleo y me dijeron: ‘¡Tienes que quedarte en el aeropuerto! Ahora no hay semáforos y la gente se va a volver loca’. Yo no quería quedarme en el aeropuerto. Lo pensé y me fui. Todo fue muy tranquilo, todo el mundo estaba feliz y fueron muy generosos", detalló Gere.

La opinión de Richard Gere

El reconocido actor, que siempre habla bien de España, no tardó en dejar en buen lugar a Galicia, la tierra de su esposa, Alejandra Gere. "Mi mujer viene de un lugar muy especial de España, Galicia. Cuando ella habla de Galicia es como si Galicia fuera el paraíso de los paraísos. Todo lo bueno viene de Galicia. Es un lugar muy bonito que es muy parecido al lugar en el que yo crecí porque hay muchos árboles y es muy verde. Me encanta", aseguró antes de continuar la entrevista en el puerto de Badalona (Cataluña) a bordo del 'Open Arms', un barco muy especial para él y que considera que se trata de "una de las cosas de las que España debería estar muy orgullosa". "Han hecho algo muy especial, que es salvar gente en el agua del Mediterráneo. Han salvado a decenas de miles de personas", añadió.

Ya a bordo del navío, Richard Gere contó en detalle cómo empezó su vinculación con el 'Open Arms'. "La última vez que estuve en el BCN Film Fest le hablaron a mi esposa sobre ellos y ella sabe cuánto deseo realmente ayudar a las personas, especialmente a las organizaciones que tienen dificultades para ayudar a las personas. Así que fuimos a ver a Òscar (Camps) y a su equipo hace unos ocho años. Estábamos en Italia y nos enteramos de esa ley que convertía en ilegal, en un delito penal, ayudar a la gente en el Mediterráneo. Así que llamé a Laura, que dirigía la oficina del 'Open Arms', y le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo que aquello era real, que se habían vuelto locos. En ese momento le dije: ‘¿Qué podemos hacer?’. Me comentaron que Òscar (Camps) estaba de camino a los barcos y que si quería ir. Lo pensé durante cinco minutos y mi esposa me dijo que fuese. Me subí a un coche y fui al aeropuerto para llegar a Lampedusa. Allí empezamos a comprar comida, intentamos conseguir una lancha para llegar al barco principal, en el que tenían cientos de inmigrantes que habían sacado del mar y que estaban en un bote que se hundía. Ellos salvaron sus vidas", recuerda el intérprete norteamericano de su primera experiencia a bordo de una lancha de rescate.

"Contábamos con algunos intérpretes. Aquellas personas eran de lugares concretos de África. Eran diferentes entre ellos. Se comportaban de manera diferente, pero allí estaban, atrapados en aquel barco. Era una experiencia muy extraña para ellos y para mí. Fui persona a persona para escuchar sus historias. La mayoría eran horribles. Ninguno de ellos quería volver atrás, me decían que preferían morir", rememora el actor.

Sobre las críticas que ha recibido por ayudar a personas que lo necesitan siendo rico, Gere quiso restar importancia y limitarse a asegurar que "no es tan difícil hacer lo correcto".

Las críticas de Richard Gere a Donald Trump

Sobre el nuevo dirigente del país que le vio nacer, Donald Trump, Gere recordó que "recibió menos del 50% de los votos" y "ganó por la cantidad más pequeña en 100 años". "Trump es un populista muy inteligente, pero no lo es con el mundo. No tiene inteligencia emocional, pero sabe manipular a la gente, sabe cómo encontrar las inseguridades y los miedos y estimularlos. Eso es lo que hace un populista, encuentra enemigos y te dice que tus problemas provienen de estas personas y provocas una respuesta oscura. Esa es la oscuridad que sentimos ahora. Él no es alguien que nos está dando una visión de posibilidades (alegría, felicidad y razón), es todo lo contrario, está pintando el mundo como un lugar oscuro y lo va a hacer más oscuro», detalló, al mismo tiempo que reconoció que "no le tiene miedo" a una persona que "va contra el poder judicial, contra los cargos electos, la comunidad educativa, actores, comunidades filantrópicas…".

"Lo que va a destruir no tiene fin. Mi esperanza es la Corte Suprema, que son los únicos que pueden pararle, pero es increíble lo rápido que han aparecido patrones de fascismo que están empezando a convertirse en parte de la cultura estadounidense en apenas tres meses", lamentó el protagonista de 'Pretty Woman', que también habló de los multimillonarios que arropan al líder republicano. "Estos tipos son extremadamente poderosos y creo que la gente tiene que ponerse de pie. La sensación de fuerza será posible si la hacemos todos juntos", declaró.

Asimismo, Gere arremetió contra el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, al que puso en la misma categoría autoritaria que Orbán, Putin y Xi Jinping. "Todos tienen el mismo tipo de mentalidad. Es antidemocrático, es codicioso, está consumido por el poder, la dominación y la riqueza. Si no fuera primer ministro, estaría en la cárcel por corrupción. Por eso, continuó con esta guerra y mató a decenas de miles de personas inocentes", criticó.

Pero no todo han sido ataques contra líderes mundiales: Gere se deshizo en elogios al destacar la labor del fallecido papa Francisco. "Es una pena que no esté, porque era extraordinariamente humano y bastante valiente. Cuestionó muchas de las cosas que se hicieron en el Vaticano. Ojalá hubiera desafiado más a China, uno de los fallos que tuvo, pero creo que fue una persona extraordinaria, realmente sincera y, verdaderamente, un hombre del pueblo", destacó Gere, que no solo habló de religiones como el cristianismo, sino también del budismo, filosofía espiritual que le cambió la forma de ver la vida.

La vida en España de Richard Gere junto a su mujer gallega

Una vida, la de Richard Gere, que ahora pasa por España. "Estamos viviendo en España y me encantaría trabajar aquí", declaró el actor poco antes de reconocer que "su esposa se enfada con él por no hablar español". "Tengo que aprender a hablarlo mejor, que lo hago de una forma muy primitiva", desveló.

Minutos después hacía su aparición en pantalla su mujer Alejandra, que aseguró sentirse "ajena" a los focos. "Solo me enfoco en las causas sociales que defiendo. También en mis hijos y la fotografía, cosas que son importantes para mí", declaró Alejandra, que propuso a Ana Pastor, al término del programa, que les acompañe alrededor del mundo para visibilizar las diferentes causas que ellos apoyan. Algo que la presentadora no dudó en aceptar.