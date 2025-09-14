Veronika Strotmann y Sander Joonyoung, fundadores de la firma de K-Beauty Yepoda: "La doble limpieza aún cuesta de entender aquí"

Yepoda (예쁘다) significa "bonita" en coreano. También es el nombre de una de las marcas de cosmética que con mayor fuerza ha irrumpido en los últimos años en el sector, arrebatando por su estética, innovación y sus resultados a la Generación Z y los 'millennials'. El K-Beauty, como el K-Pop y el K-Drama están de moda.

La firma fue fundada en Berlín en 2020 por el matrimonio formado por la alemana Veronika Strotmann y el holandés de ascendencia coreana Sander Joonyoung van Bladel con el objetivo de adaptar al público europeo los famosos 10 pasos del cuidado facial del país asiático, simplificándolos, pero sin restar un ápice de efectividad y la tradicional filosofía asiática del 'prevenir antes que curar'.

Ahora, que la marca acaba de elegir Barcelona para abrir su primera 'pop up' en España, hablamos con los directores de la firma sobre el secreto de su éxito y las diferencias entre la tradición que hay en el cuidado de la piel entre el cliente europeo y el surcoreano.

"Empezamos a vender Yepoda en Alemania en 2020, seguido de España e Italia, que fueron los siguientes mercados a los que nos expandimos. En España, estamos presentes desde abril de 2021, y ha sido sorprendente ver la rapidez con la que la comunidad ha crecido y adoptado la K-Beauty", abre fuego Sander Joonyoung, orgulloso del 'feeling' español. "Aquí ha sido un crecimiento constante y muy alentador, y la marca se ha convertido en una referencia para muchos amantes del cuidado de la piel", subraya.

Flechazo con Barcelona

La elección de Barcelona para presentarse en sociedad con su primera tienda física efímera en España no se ha escogido al azar, ya que, como relata Veronika Strotmann fue "una elección natural para la gira de la 'K-Beauty Academy' debido a la comunidad increíblemente fuerte y comprometida que tenemos en esta ciudad, además de su vibrante ambiente veraniego. La gira comenzó en junio en el Covent Garden de Londres y ha recorrido diferentes países, con paradas en ciudades como Hamburgo, Düsseldorf, Berlín y Niza, con Barcelona como última parada [la 'pop up' está abierta en el Moll de la Barceloneta hasta este domingo]".

Selección de productos de Yepoda, expuestos en la 'pop up' de Barcelona. / EPC

El canal de venta principal es su propia página web, pero desde finales de 2023 Yepoda ha empezado a experimentar con algunas tiendas temporales con excelentes resultados, como la primera tienda insignia en Milán, que abrió en junio. Otro hito importante fue el lanzamiento a nivel europeo en Sephora en marzo de este año, con un total de 114 franquicias en toda Europa, incluyendo 13 en España, 4 de ellas en Barcelona. Además, está disponible en Amazon en mercados seleccionados. "Esto nos ayuda a llegar a clientes que podrían estar descubriendo Yepoda por primera vez", asegura Veronika.

"Rutinas fáciles y agradables"

El mercado coreano de la belleza ha prosperado en los estantes de las tiendas occidentales en los últimos años y, sobre todo, tras la pandemia y el auge de los cuidados de la piel. En el caso de Yepoda, la marca se articula en torno a cinco pilares fundamentales: K-Beauty, Belleza Limpia, Sostenibilidad, Eficacia y Diversión. "Esta filosofía guía todo lo que hacemos, desde cómo desarrollamos y formulamos nuestros productos en Corea hasta cómo nos comunicamos y conectamos con la gente en Europa. Nos centramos en la eficacia, además de priorizar fórmulas veganas y cruelty-free, envases rellenables y rutinas fáciles de seguir y agradables", detalla Veronika.

Una de las características fundamentales de Yepoda, que en 2024 alcanzó los 65 millones de euros en ingresos a nivel mundial y que ya suma más de un millón de clientes fieles en toda Europa, es que han creado una rutina facial fácil de seguir, pero que a la vez ofreciera resultados reales. "Las rutinas de K-Beauty pueden ser bastante elaboradas y, a veces, abrumadoras. Por eso, la dividimos en seis sencillos pasos (ni muchos ni pocos), justo lo que tu piel realmente necesita. Además, cada producto está etiquetado paso a paso para guiarte en su aplicación, así que incluso si eres nueva en K-Beauty, te resultará intuitivo. Queríamos que la gente disfrutara del ritual, no que se sintiera abrumada", cuenta la fundadora.

De 10 a solo 6 pasos 1️⃣ Limpieza con aceite para eliminar el maquillaje y las impurezas. 2️⃣ Limpieza con agua para una base fresca y limpia. [Este ritual de doble limpieza es fundamental en las rutinas de K-Beauty y esta limpieza profunda es esencial para obtener el máximo provecho de los productos que se aplican después] 3️⃣ Preparación para hidratar y reequilibrar. 4️⃣ Tratamiento con sérums o tratamientos específicos para las necesidades de la piel. 5️⃣ Nutrición con una crema hidratante que retiene la hidratación. 6️⃣ Protección tu piel a diario, especialmente con SPF.

Actualmente, la marca cuenta con un catálogo de 24 productos, además de 'packs' minis. La mayoría de envases son de vidrio, lo que facilita su reutilización con el rellenado. El precio medio se sitúa entre 15 € y 35 €.

Novedoso y más desconocido

Lo más novedoso en Europa del sistema coreano es la famosa doble limpieza, a juicio de Sander Joonyoung, "uno de los formatos menos familiares para muchas personas en los mercados occidentales; aún cuesta de entender".

"Mucha gente está acostumbrada a usar toallitas desmaquillantes o un solo limpiador al final del día, pero las toallitas pueden ser realmente agresivas para la piel. En K-Beauty, empezamos con un limpiador a base de aceite para disolver el maquillaje, el protector solar y el exceso de sebo, seguido de un limpiador a base de agua para eliminar el sudor y las impurezas, dejando la piel realmente limpia sin resecarla. Una vez que las personas lo prueban, realmente notan la diferencia, y a menudo se convierte en ese paso que no sabían que se estaban perdiendo", describe con orgullo.

Hoy en día, muchas marcas occidentales tradicionales han imitado un poco de la cosmética coreana, lanzando sus propias esencias, mascarillas y otros productos, superando la antigua rutina de agua, jabón y crema hidratante que solían seguir las españolas. Para la fundadora de Yepoda, se trata de "una señal positiva, porque significa que cada vez más personas están descubriendo los beneficios del cuidado de la piel en varios pasos y las fórmulas de alto rendimiento".

Sin embargo, también puntualiza que lo que distingue a su marca es su "esencia K-Beauty": "Todos nuestros productos se desarrollan y producen en Corea, lo que nos permite estar siempre a la vanguardia de las últimas innovaciones y desarrollos coreanos. Un gran ejemplo es nuestro reciente lanzamiento de The Porefect Pad, un disco tónico 3 en 1 que exfolia, hidrata y perfecciona la piel: un formato y una fórmula profundamente arraigados en la K-Beauty, que a la vez respeta nuestros estándares de formulación limpios y veganos", asegura.

