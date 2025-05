Es común que, en la era digital en la que vivimos, las figuras públicas utilicen sus redes sociales como un canal directo para comunicarse con sus seguidores. Desde celebraciones personales hasta anuncios profesionales, muchas veces estas plataformas se convierten en el lugar elegido para compartir desde las alegrías hasta los momentos difíciles. Los actores, los deportistas y las celebridades de todo tipo recurren a Instagram, Twitter o Facebook no solo para mostrar su día a día, sino también para transmitir noticias que tocan lo más profundo de su vida personal. Esto fue lo que ocurrió recientemente con Fernando Alonso.

El piloto asturiano, que ha sido dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de una de las personas más significativas en su trayectoria profesional: Fabrizio Borra, su fisioterapeuta de confianza y amigo cercano. En su mensaje Alonso exponía el dolor por su pérdida y la gratitud por los años compartidos: “Te extrañaré cada día”, empezaba su mensaje antes de agradecer las enseñanzas y el apoyo que había a lo largo de su carrera. Cerraba con una frase que dejaba ver el profundo vínculo que los unía: "Descansa en paz, hermano".

Fabrizio Borra no fue simplemente parte del equipo médico del piloto; acompañó a Alonso desde sus inicios en la Fórmula 1, cuando debutó con la escudería Minardi, y estuvo presente en muchos de los momentos clave de su carrera. Su papel fue fundamental en el ámbito físico, pero también en lo emocional, consolidándose como una figura de referencia en la vida del piloto ovetense.

Esta pérdida ha calado hondo no solo en Alonso, sino también entre los seguidores del automovilismo, que reconocen el valor de las personas que, aunque fuera del foco mediático, son esenciales en el rendimiento y estabilidad de los deportistas de élite.

Nacido en Oviedo en 1981, Fernando Alonso es uno de los grandes nombres de la historia del automovilismo. Con títulos mundiales obtenidos en 2005 y 2006 con Renault y etapas destacadas en escuderías como Ferrari, McLaren y actualmente Aston Martin, ha construido una carrera llena de éxitos, desafíos y momentos memorables. Pero esta vez, el mensaje no hablaba de récords ni de podios, sino de una despedida dolorosa hacia alguien que, durante más de dos décadas, fue mucho más que un miembro del equipo: un verdadero hermano de vida.