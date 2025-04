Juan Vidal, el diseñador de moda que viste a la reina Letizia y María Pombo: "Estoy aquí gracias a las redes sociales"

El diseñador Juan Vidal (Elda, 1980) regresa este jueves a la pasarela seis años después de apartarse de los desfiles en la 080 Barcelona Fashion, en la ciudad que lo vio debutar hace ya 20 años. En aquel momento, el director creativo de su marca homónima acababa de terminar los estudios de diseño. "Es el desfile que más recuerdo porque tenía unos nervios muy por encima de los demás", asegura Vidal. "El hecho de volver aquí es como volver a arrancar en el mismo sitio donde empecé y reencontrarme con las caras que hacía tiempo que no veía. Ha sido una decisión impulsiva y emocional al mismo tiempo", apunta.

Durante los últimos seis años, el diseñador decidió dejar de hacer desfiles por "una cuestión empresarial". "La pandemia destartaló por completo la empresa, cambiamos la estructura y la forma de trabajo, y nos ha llevado un tiempo retomar", explica el modisto. Durante este tiempo, la empresa ha estado regenerando toda su idiosincrasia. "No hemos estado en blanco, porque hemos estado haciendo colecciones, drops más pequeños, venta directa 'online', cambio de imagen, 'rebranding'... Y en el momento en el que nos hemos visto fuertes y preparados para crear una colección mucho más extensa, hemos pensado que era el momento adecuado para empezar a participar de los desfiles, que es una de las cosas más emocionantes del mundo de la moda", añade Vidal.

El impacto de las redes

Personalidades como la reina Letizia, las cantantes Lady Gaga y Rosalía, la actriz Eva Longoria y las 'influencers' María Pombo y Marta Lozano ya han vestido algunas de las piezas de Juan Vidal. "A las redes sociales les debo estar aquí. Estos seis años hemos crecido principalmente gracias a vestidos virales, que han hecho que se expanda el nombre y que entren ingresos. Esto ha hecho que hayamos podido evolucionar hasta el mundo en el que actualmente estamos volviendo a desfilar", valora el diseñador.

Vidal se muestra optimista respecto al momento actual de la industria: "Hay una fiebre por la moda". Y esa agitación viene de la mano de las nuevas generaciones. "Está ganando puntos cómo te presentas, cómo te vistes y de qué manera te reflejas a los demás. Vivimos en una era completamente visual. Las fotos y los vídeos que compartimos hablan de dónde estamos, cómo somos, cómo nos vestimos y quiénes somos", reflexiona el diseñador.

La colección de indecisión

El diseñador presenta este jueves en la 080 Barcelona Fashion su colección 'Me quiere, no me quiere', que "habla de la indecisión, que no es lo mismo que la inseguridad". "No somos una marca orientada hacia un único público, sino que, siendo tan amplio, son múltiples pétalos y posibilidades", explica Vidal. La colección une diseños juegan con contrarios: looks muy masculinos con looks muy femeninos; looks rígidos con looks fluidos; looks románticos con looks góticos, y looks con volúmenes con looks rectos. "Todos los contrarios se abrazan de una forma muy sutil", explica el director creativo.

"No hay 20 patrones iguales en diferentes colores como hacen las grandes marcas, sino que tendremos múltiples vestidos para múltiples mujeres que conviven dentro de una misma colección. Es una mujer y al mismo tiempo son todas", manifiesta el diseñador. Una filosofía que invita a todas las mujeres a encontrar las prendas con las que se sienten más cómodas dentro de su propia firma. "La ropa está vinculada a quién somos y a las emociones. No nos vestimos porque sí. Nos vestimos para presentarnos, para protegernos, para preservarnos, para realzar lo que queremos realzar en un momento determinado o para esconder lo que queremos esconder en un momento en el que nos sentimos inseguros. La ropa es un arma", concluye.