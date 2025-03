Esta es la pensión de la Seguridad Social que cobra Isabel Preysler

Aunque nos pueda resultar llamativo, no es inusual que grandes figuras mediáticas o incluso personas que tienen un notable capital económico como Isabel Pantoja o Mayte Zaldívar reciban prestaciones de la Seguridad Social.

En nuestro país, hay algunas subvenciones que al no estar condicionadas a la renta de sus beneficiarios pueden ser cobradas incluso por grandes fortunas: que tienen derecho a ellas sin importar su patrimonio o sus ingresos.

La pensión que cobra Isabel Preysler

Este es el caso, por ejemplo, de Isabel Preysler (una de las figuras más célebres de la crónica social y mediática española) que desde el fallecimiento de su tercer marido -el exministro de Economía Miguel Boyer en 2014- ha estado recibiendo una pensión de viudedad.

La razón por la que la socialité flipina cobra este dinero es sencilla: Boyer estuvo muchos años cotizando a la Seguridad Social y, después de su muerte, como viuda le corresponde esta prestación.

La pensión de viudedad no es ni más ni menos que el derecho que tienen los cónyuges de las personas fallecidas que han contribuido a la Seguridad Social a tener un ingreso relativo a la aportación de sus difuntas parejas al margen de los ingresos que tuvieran.

Este tipo de prestación no discrimina entre quienes son multimillonarios o personas con un salario medio, ya que está basada en las cotizaciones del difunto y no en la situación económica del beneficiario.

En concreto, la información sobre este particular beneficio que recibe Preysler salió a la luz en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana: cuando la periodista Paloma Barrientos reveló que una de las razones por la que Preysler no se casaba con su actual expareja, el Nobel Mario Vargas Llosa, era precisamente para no perder la prestación.

Según reveló la periodista, si la madre de Tamara Falcó decidiera casarse de nuevo la ley española la obligaría a renunciar a la pensión de viudedad que recibe después del fallecimiento de Miguel Boyer.