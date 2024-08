Maite Galdeano se refugia en San Javier tras la entrevista de su hija Sofía en televisión

Maite Galdeano ha reaparecido este sábado por la mañana ante las cámaras tras la devastadora entrevista que su hija, Sofía Suescun, ofreció este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!'. Lo ha hecho en San Javier, donde se ha dejado ver paseando a su perro a primera hora de la mañana.

Con el rostro serio y hablando por teléfono, Maite caminaba entre las personas que salían a hacer ejercicio por la mañana. Algo enfadada a juzgar por la multitud de gestos que hace durante la conversación telefónica, parece que la madre de Sofía está de lo más dolida tras su intervención en televisión.

Eso sí, en el momento de hablar ante los micrófonos... optaba por el silencio. Seria, cabizbaja y ocultando su mirada con unas gafas de sol, la que fuera colaboradora de televisión prefería no hacer ni un solo comentario a la entrevista de su hija.

Por donde sí que se ha expresado es por redes sociales, colgando en sus 'stories' un vídeo de hace años en el que su hija criticaba el concurso de Kiko Jiménez y Gloria Camila en 'Supervivientes'... ¿Qué pretende Maite?

A lo largo de esta semana se ha hablado de la posibilidad de que la semana que viene sea ella quien ofrezca una entrevista para desvelar su versión de los hechos y de ahí a que ahora prefiera callarse.

La entrevista

Después de que Maite Galdeano anunciase por redes sociales que su hija le había echado de casa inducida, supuestamente, por Kiko Jiménez, ha llegado el turno de Sofía Suescun, que ha concedido una entrevista en '¡De viernes!'.

"Ahora estoy triste, pero también cansada porque ha sido de los peores días de mi vida y me da pena casi haberme visto obligada a estar aquí para dar unas explicaciones" empezaba diciendo la invitada al programa.

Y es que Sofía aseguró que "todavía no soy consciente de todo lo que ha pasado" porque "ha habido momentos en los que he estado un poco bien y me he juzgado: '¿por qué tengo que estar bien?'", pero tiene claro que "lo único que quiero es libertad, sentirme libre, no vivir con esa presión".

Alejada de ella, la influencer desveló que siempre ha sentido mucha presión por parte de ella porque "siempre ha querido que sea lo mejor en todo, si no soy la mejor, soy una fracasada"... Sin embargo, llega un momento en el que "me da un ataque de ansiedad, machacándome más que nunca, es de las veces que más miedo he sentido y tengo que esconderme en la habitación porque soy incapaz de mirarle a la cara, la veo endemoniada".

Sofía recapacitaba y comentó que "he normalizado comportamientos que tenía que haberlos cortado antes, pero tenía miedo"... y es que aseguró que "he vivido un machaque durante muchísimos años de que siempre esperase lo mejor de mí y si no era la mejor, era un fracaso y con ello un montón de situaciones donde sentía esa presión".

Además, también explicó que su madre ha intentado ponerse en contacto con ella antes de la entrevista, pero que eso es lo de menos porque lo que busca ella "es reconocer lo que está pasando, solo pido tener mi vida".

"Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque" Sofía Suescun

En cuanto a qué fue lo que ocurrió con su madre el día que decidió echarle de su casa, Sofía contó que el 4 de agosto "mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido, que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko".

En ese momento, la influencer se miró en el espejo "y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad".

A partir de entonces, "ella no para y yo no puedo más. Me voy de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así. Me voy porque es inaguantable. Ella se queda pensando que es un rebote más".

Sofía le pide a su hermano Cristian que le diga a Maite que se vaya unos días al piso que tiene en Murcia y para que les haga caso piensan en mentirle y le dicen que está mal con Kiko. Finalmente, su madre accede, pero "en el trayecto de Madrid al piso de la playa, creo que va siendo consciente y chantajea que es con ella o contra ella. Me amenaza con eso, 'conmigo o contra mí, mi vida no tiene sentido".

Desde entonces, Maite ha intentado ponerse en contacto con su hija en multitud de ocasiones, pero siempre ha sido con chantajes o con amenazas. Decidida a estar alejadas un tiempo, Sofía dejó claro que lo que necesita es libertad y que su madre sepa darle su lugar.