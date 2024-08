Duro golpe de Laura Moure a Jorge Fernández en 'La Ruleta': "No lo soporto"

Uno de los programas con más historia y audiencia de la parrilla española es 'La Ruleta de la Suerte': la entrega, transmitida por Antena 3 tiene un éxito que no solo radica en el carismático liderazgo de Jorge Fernández, que ha estado al frente del programa a lo largo de casi dos décadas, sino también gracias a la química y la simpatía de la azafata Laura Moure, que se sumó al equipo del programa en 2015.

Desde que ambos comenzaron a trabajar juntos, la relación se ha convertido en blanco de todo tipo de rumores y especulaciones que han sido alimentados por la estrecha conexión que han mantenido en al campaña. Pero a pesar de las especulaciones, todo indica a que el vínculo no ha pasado más allá de una simple amista en vistas de la sólida relación que Laura tiene con Kiko Chica: la pareja con la que lleva más de 15 años.

A lo largo de los últimos días, Laura ha vuelto a ser noticia: pero, en esta ocasión, no por su vida perosnal si no por la confesión que ha sorprendido a muchos yque se ha hecho viral rápidamente.

En la reciente emisión del programa, en la sección del panel conocido como 'letra oculta' se produjo un intercambio que ha traído cola en todas las redes sociales. Todo comenzó cuando uno de los participantes respondió al panel con la frase "¿Te gusta probarte ropa o te da pereza?" a lo que Jorge Fernández le respondió entusiasmado que sí disfrutaba probándose ropa: "A mí me gusta probarme ropa. Soy chica, mujer... Sí, de todo tipo".

Fue entonces cuando Laura, con un gesto espontáneo, intervino en la conversación y reveló algo que no había compartido hasta la fecha: "Yo no lo soporto. Yo tengo un problema con eso", explicó la azafata, aclarando que esta parte del proceso de comprar ropa se le hace muy incómoda. Por otrap arte, añadióq ue ir de compras es algo que se le hace desagradable: "No, pero aparte, eso aparte. Ir de tiendas, que a todo el mundo le gusta, y probármelo... Yo ya veré y ya lo devolveré algun día".