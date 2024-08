Duro golpe a Jorge Javier Vázquez: dice 'adiós' de forma definitiva

Hace tiempo que el verano ya no es el periodo de descanso y desconexión al que muchos estábamos acostumbrados, especialmente entre los rostros más conocidos ya sean famosos o políticos. Sin ir más lejos, el famoso presentador de televisión Jorge Javier Vázquez ha vivido uno de los momentos más difíciles de su carrera: en vez de disfrutar de unas merecidas vacaciones, se ha comprometido con el lanzamiento de su nuevo programa, 'El diario de Jorge', al que Telecinco ha confiado la tarea de amenizar la franja horaria de las tardes.

Desde finales del mes de julio, el periodista ha estado al frente del programa 'El diario de Jorge': un formato que ha luchado por llamar la atención de la audiencia en una franja horaria especialmente dura y competitiva.

Se estrenó el día 29 de julio y desde entonces ha ido registrando una audiencia media de 7,7%: un dato por debajo de lo esperado y de la media habitual de Telecinco. Con este tibio arranque se ha vuelto a poner mucha presión a Jorge Javier, que ya se puso el pasado 2023 al frente de 'Cuentos Chinos' el nuevo programa que buscaba competir contra 'El Hormiguero' y que fue cancelado a penas tres semanas después de su estreno.

Pero el fracaso en su primer intento tras la cancelación de 'Sálvame' no supuso la caída en desgracia del presentador, ni mucho menos, que no solo renovó su contrato con Mediaset has ta 2027 y antes de que este terminara, sino que recibió el encargo de presentar 'Supervivientes'.

Duro golpe a Jorge Javier

Pero en medio de esta frenética vida profesional, Jorge Javier ha recibido un importante golpe. La que fuera su asistente personal durante años, Cristina, ha tomado la decisión de decir 'adiós' a su puesto de trabajo para empezar un caminio más tranquilo y alejado del bullicio de la televisión.

Esta noticia ha supuesto un difícil golpe para el presentador, que tenía una relación que iba mucho más allá de lo laboral.

Como su asistente, Cristina no solo gestionaba la agenda de Jorge Javier, sino que era su confidente y amiga cercana con la que compartía viajes, complicidades y un vínculo más allá de lo profesional.

Según han dado a conocer distintos medios, Cristina ha optado por concentrarse en su negocio familiar y buscar una vida más calmada, alejada del ajetreo y la presión de trabajar con una de las figuras más mediáticas del país.