Esta es la tercera persona tras la ruptura de Morata y Campello: "avergüenza a España"

Hoy España está de luto: una de las parejas más queridas y mediáticas del país, Alice Campello y Álvaro Morata, han anunciado su separación tras ocho años de matrimonio. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos fans de una y otro, ya que se trataban de todo un ejemplo en redes sociales por la indudable química y por su aparente felicidad y estabilidad familiar de la que presumían.

Alice Campello, influencer y modelo italiana, y el futbolista español Álvaro Morata se conocieron en 2016 a través de Instagram, una conexión que pronto se transformó en una relación pública y exitosa. Casados en junio de 2017 en Venecia, y padres de cuatro hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, la pareja solía exhibir su vida en redes sociales, donde mostraban una imagen de unión y felicidad. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos meses, especialmente tras el difícil momento que atravesaba Morata profesionalmente, donde ha tenido que escuchar valoraciones de la talla "Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa".

El reciente anuncio de su separación tenía varios precedentes: para empezar, Campello eliminó el apellido Morata de su perfil de Instagram, un cambio que alertó a los seguidores. Más tarde, Morata apareció en Milán sin su alianza de casado durante su presentación en el AC Milán, lo que aumentó los rumores. Finalmente, el comunicado oficial ha confirmando lo que ya muchos intuían.

La versión oficial de la pareja indica que las "muchas incomprensiones continuas" han sido el principal detonante detrás de la separación. Según el comunicado, estas diferencias acumuladas fueron desgastando la relación con el tiempo. Además, la reciente mudanza de Morata a Milán y las tensiones emocionales del futbolista, exacerbadas por las críticas durante la Eurocopa, habrían jugado un papel importante en la decisión de separarse.

En cuanto a las especulaciones sobre la presencia de una tercera persona en la ruptura, tanto Morata como Campello han sido enfáticos en negar tales rumores. Alice Campello se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales, afirmando: "Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos". Morata también desmintió las acusaciones de infidelidad, llamando a evitar la difusión de "historias inventadas" y reiterando que "no ha habido en ningún momento faltas de respeto".

Aunque la existencia de una tercera persona ha sido enérgicamente desmentida de cara al público, hay quienes apuntan en redes a la existencia de fotografías del futbolista con terceras personas en la celebración de la victoria en la Eurocopa y a las que el propio Morata ha hecho referencia: "No inventen historias por un minuto de protagonismo, porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea. Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza".