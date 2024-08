Nuevo golpe a Jorge Javier Vázquez en Telecinco tras lo ocurrido en 'El diario de Jorge'

Una vez más, Telecinco ha apostado fuerte por Jorge Javier Vázquez: no solo le ha dado una nueva oportunidad en la franja vespertina con 'El diario de Jorge' tras el fracaso de 'Cuentos Chinos' del pasado mes de septiembre; también ha renovado su contrato con Mediaset hasta 2027.

En concreto, la cancelación de 'Cuentos Chinos' al poco de empezar fue un duro golpe para Telecinco pero sobre todo para el presentador, que volvía de una baja tras la inesperada y polémica cancelación de 'Sálvame'.

El nuevo programa, 'El diario de Jorge', es un talk show inspirado en la exitosa fórmula de 'El diario de Patricia' que se centra en los testimonios y la resolución de conflictos personales de personas de a pie a las que Jorge Javier invita a abrirse en televisión para resolver sus problemas.

Duro mensaje a Jorge Javier

No obstante, desde que se estrenó el pasado 29 de julio, el programa no ha conseguido dar el 'glow up' que se esperaba y no ha alcanzado las cifras de audiencia que hubieran sido deseables para sobrepasar al programa al que daba el relevo en la misma franja horaria de la parrilla: el programa empezó con una cuota de pantalla de 9,4% y 873.000 espectadores, pero los números han ido bajando a lo largo de la semana quedándose en un 8,2% y 766.000 espectadores.

Aun así, uno de los factores que se cree que ha afectado negativamente a la apuesta de Jorge Javier es la feroz competición con los Juegos Olímpicos, que han estado dominando la franja vespertina en Televisión Española.

De momento, se espera que el fin de los Juegos Olímpicos suponga captar un nuevo nicho y estabilizar a la audiencia. Además, también se evalúa la necesidad de pasar un tiempo prudencial para encontrar un nicho propio y estabilizar la audiencia.