Íñigo Onieva y Tamara Falcó toman la decisión definitiva sobre su maternidad

No hace tanto que Íñigo Onieva y Tamara Falcó se dieron el "sí quiero": fue el pasado 8 de julio de 2023, cuando, en una de las bodas mas mediáticas de la década, se comprometieron en santo matrimonio. Desde aquel momento, la pareja no ha ocultado sus deseos de formar una familia y, a lo largo de todo este primer años ambos han compartido en distintas ocasiones este proyecto: una meta que, hasta la fecha, no han conseguido de forma natural.

Ahora, con Tamara de 42 años y enfrentándose a las dificultades biológicas asociadas a la edad y su esposo, de 35 ha decidido echar mano de la ciencia para alcanzar su sueño. Al principio, comenzaron un tratamiento en la clínica Fertilitas de Madrid, famosa por su enfoque en medicina reproductiva no invasiba.

Pero, con el paso de los meses y tras cuatro sin éxito, Tamara e Íñigo han tomado una importante decisión sobre su paternidad trasladando la clínica y yéndose a Barcelona detrás de una nueva oportunidad.

Tamara e Íñigo, pillados por la prensa

Esta determinación de la pareja de cambiar de clínica se puso de manifiesto la semana pasada, cuando ambos fueron pillados 'in fraganti' en el aeropuerto de Barcelona por distintos medios de la prensa rosa.

Ambos visitaron juntos una de las clínicas de fertilidad más prestigiosas del país, situada en la ciudad condal. Una información que reveló la periodista Lorena Vázquez en el programa 'Y Ahora Sonsoles', que ofrece un centro de tratamientos personalizados y tecnología de vanguardia, dando nuevas esperanzas para la pareja.

El paso de la pareja por Barcelona no ha pasado desapercibido, y es que a pesar de sus esfuerzos por mantener un bajo perfil, la prensa rosa consiguió arrancarle algunas fotografías saliendo del cento médico: "Tamara e Íñigo hicieron todo los poible para evitar ser captados por los periodistas, pero al final, en una clínica entrando y saliendo, les ve mucha gente", explicaba Lorena.

Pero más allá de esto, la pareja de momento no ha levantado la voz para realizar declaraciones oficiales sobre el momento exacto en el que se encuentra el proceso de fertilidad. No obstante, Vázquez ha asegurado que "ambos han depositado su confianza en uno de los centros con más avances tecnológicos del país. Sabemos que están muy ilusionados y veremos cómo avanza este tema".

Tamara, profundamente cristiana, había expresado anteriormente su deseo de concebir de manera natural, pero la realidad de su situación la ha llevado a aceptar la ayuda de la ciencia. Según fuentes cercanas, ella reza cada día para quedarse embarazada y está convencida de que quiere ser madre en los plazos que ella había imaginado, lo que ha aumentado su sentido de urgencia.