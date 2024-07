La mujer de Kiko Rivera confirma la noticia del embarazo en la familia Pantoja tras el desliz de Amor Romeira

El clan Pantoja, una de las familias más reconocidas y queridas del panorama mediático español, se ha caracterizado a lo largo de los años por sus intensas relaciones familiares y su constante presencia en el ojo público: cada acontecimiento dentro de esta familia capta la atención de medios y seguidores, que siguen con interés cada novedad. En esta ocasión, la familia vuelve a ser noticia por un feliz acontecimiento que ha llenado de alegría a todos sus miembros.

Durante una celebración, la emoción y el entusiasmo fueron palpables, no solo entre los asistentes sino también entre los seguidores de la familia Pantoja. Sin embargo, la fiesta también tuvo muchos momentos anecdóticos y comentarios inesperados, protagonizados por figuras cercanas a la familia.

En concreto Amor Romeira, amiga cercana y colaboradora de televisión, causó un pequeño revuelo al llegar a la fiesta y comentar que había traído un regalo para las dos, refiriéndose a su amiga Anabel Pantoja y al bebé. Este comentario fue interpretado como una revelación inadvertida del sexo del bebé, provocando risas y confusión.

"Yo no lo sabía, te lo juro, estoy leyendo la prensa y me estoy meando de la risa. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo es lo que pone? 'Amor destapa el sexo'. Yo no lo sabía", explicó Romeira entre risas. Aclaró que su comentario fue una generalización sin intención de revelar ninguna información específica, ya que ella misma desconocía el sexo del bebé.

Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera y parte importante del clan Pantoja, también estuvo presente en la celebración y compartió su alegría con los medios al finalizar el evento. A pesar de la ausencia de Kiko Rivera por compromisos laborales, Irene no quiso perderse la oportunidad de apoyar a sus seres queridos y celebrar con ellos.

"Están felices y tienen que disfrutar de esa felicidad que es muy bonita", declaró Rosales, refiriéndose al entusiasmo y la alegría que rodearon la fiesta. Envió un cariñoso mensaje a los futuros padres, deseándoles que disfruten al máximo de este momento tan especial.

La celebración, llena de alegría y momentos memorables, también contó con la presencia de Belén Esteban, amiga íntima de la familia, quien compartió varios momentos del evento en sus redes sociales. La fiesta incluyó música, baile y una atmósfera de felicidad contagiosa, con todos los asistentes disfrutando de cada instante.

En uno de los vídeos compartidos por Amor Romeira, se puede ver a Irene Rosales eufórica al conocer más detalles sobre el bebé, mientras la protagonista de la fiesta baila y celebra con sus amigos y familiares, radiante de felicidad.