El emotivo recuerdo de Carlota Corredera: "Te adoro, te amo, te añoro, te venero"

Emotivo, dulce, tierno... Así fue el último mensaje de Carlota Corredera en su cuenta oficial de Instagram; una publicación que ha dedicado a una de las personas más importantes de su vida: "Te adoro, te amo, te venero".

Carlota Corredera ganó gran fama como presentadora de "Sálvame". Si bien, a comienzos de 2022 fue relevada de su puesto, después de una dura caída de audiencia del programa liderado por Jorge Javier Vázquez, que acabó con su cancelación.

El pasado otoño comenzó con un nuevo proyecto, "¿Quién es mi padre?", un programa en el que personajes acudían al plató para presentar sus pruebas de que son hijos ilegítimos de personajes famosos. Telecinco estrenó a bombo y platillo el formato el pasado 8 de octubre, con Javier Santos reclamando ser hijo de Julio Iglesias. Obtuvo un 12,2% de audiencia, con 989.000 telespectadores. El segundo episodio trató sobre Juan Carlos I con Albert Solà como protagonista. Cosechó un 14,1% de audiencia. En el tercero se sentó en el plató Adela María Montes de Oca como supuesta hija de José María Ruiz-Mateos, con un 10,5% de cuota de pantalla; y en el cuarto, Eugenia Laprovittola y Santiago Lara, reclamando el parentesco con Diego Maradona, con un 6,8% de share.

Tras la caída de audiencia, Telecinco mandó primero el programa al "late night" para, solo dos semanas después, cancelarlo definitivamente.

Hace unos meses, Carlota Corredera comenzó un nuevo proyecto: un podcast de entrevistas llamado "Superlativas" que, por el momento, no ha terminado de despegar, pese a que ha contado con nombres como Belén Esteban o María Patiño.

Por este motivo, Carlota Corredera lleva unos meses pasando un tanto desapercibida y alejada del foco mediático del "prime time". Pese a ello, su última publicación en Instagram ha dado mucho que hablar.

"Hoy hace 29 años que te fuiste, papá, parece imposible que llevemos tanto tiempo sin escucharte, sin abrazarte, sin tu olor. He comprado flores frescas pensando en ti. No te veo pero te siento, cada día sigues presente entre nosotr@s, te pienso siempre, te adoro, te amo, te añoro, te venero. Sigues sosteniendo mi mano. Qué orgullo ser tu hija", ha escrito en una publicación que ha sumado cientos de "me gusta" y mensajes cariñosos de muchos de sus amigos.