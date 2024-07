Belén Esteban se va de la lengua y cuenta la verdad sobre la ruptura con Terelu Campos: "Taylor Swift y Beyoncé"

El mundo del corazón ha saltado por los aires: en una reciente entrevista en exclusiva para la revista Semana, Belén Esteban ha hecho unas revelaciones verdaderamente explosivas sobre los motivos que le han llevado a poner fin a su relación con el clna de las Campos, en particular con Terelu Campos y el resto de su familia.

La colaboradora del nuevo programa 'Ni que fuéramos Shhh' no ha escatimado en detalles sobre los motivos que le han llevado a distanciarse de las hijas de la histórica presentadora María Teresa Campos, abriendo un nuevo capítulo a su larga lista de enfrentamietos mediáticos.

Durante la conversación, Belén Esteban ha abordado sin tapujos su relación actual con Terelu Campos y el resto de la familia, destacando un incidente en concreto como el más revelador. Según la tertuliana, uno de los puntos de quiebre se dio cuando intentó asistir a la misa de honor de su madre, matriarca del clan, y recibió una respuesta desalentadora de Carmen Borrego y una fría acogida por parte de su amiga Terelu.

La antigua colaboradora de 'Sálvame' explicó que "adoraba a María Teresa Campos y ella a mí. Entonces me entero de que va a haber una misa y le escribo a Carmen y le pregunto que dónde es porque quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor que ni fuera."

La verdad tras la ruptura de Terelu y Belén

Esta situación, según Belén Esteban, fue solo uno de los muchos desencuentros que han marcado su relación con las Campos.

Además, la colaboradora no dudó en lanzar críticas hacia las hijas de María Teresa Campos, comparándolas de manera sarcástica con estrellas internacionales del pop: "Les bajaría el tonito porque se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé, y cuidado con eso."

El distanciamiento entre Belén Esteban y las Campos ha sido una constante en los titulares de los medios durante años, con episodios públicos de confrontación que han dejado en evidencia las tensiones entre ambas partes.

Este nuevo capítulo, marcado por el bloqueo en WhatsApp de Belén hacia todas las integrantes del clan, refleja un alejamiento definitivo que parece no tener retorno a corto plazo.