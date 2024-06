Xuso Jones se pronuncia por primera vez sobre su boda: "No me vuelvo a casar"

El murciano Xuso Jones ha llevado siempre su relación con discreción, hasta que hace unas semanas se desvelaba que el cantante e influencer había contraído matrimonio en secreto con su pareja, un anestesista con el que reside en la Región de Murcia.

El recién casado ha hecho acto de aparición en un evento por primera vez desde la boda, celebrada el pasado 25 de mayo, y los medios no han dudado en preguntarle por las nupcias. El influencer, entre risas, ha decidido dar un paso adelante y hablar abiertamente sobre el enlace.

Xuso Jones ha confirmado su matrimonio y ha asegurado que fue uno de los mejores días de su vida. "Me hubiera gustado que durara más, cuatro días más", ha declarado, feliz, sobre su boda.

El influencer, que ha detallado que el moreno que luce en su piel se debe a su luna de miel, ha expresado haber "disfrutado mucho también el proceso" de organización de la boda. "Dicen que la gente se pelea, pero ha ido todo de amravilla, me lo he tomado todo con mucha calma y mucha paz para no estresarme. Me lo he pasado muy bien", ha señalado.

El murciano ha confesado que su marido es el amor de su vida y que no se plantea volver a pasar por el altar porque está convencido de que le espera un matrimonio feliz. "Yo siempre lo he dicho, me caso una vez y no me vuelvo a casar. Espero que dure para toda la vida", ha concluido Xuso Jones.