Primeras palabras de Pilar Rubio sobre su nuevo embarazo: "Un niño"

Después de meses y meses de especulaciones sobre la vida personal y familiar del matrimonio Rubio-Ramos ambos han salido a dar explicaciones para abordar los rumores y hacer públicos sus planes de futuro. Desde hace días se viene comentando que la anunciada crisis entre la presentadora y el deportista podría haber explotado tras descubrirse que han puesto a la venta su casa de La Moraleja en Idealista por valor de seis millones de euros.

En medio de esta vorágine Pilar Rubio ha dado una entrevista al medio Canal Sur en el programa Gente Maravillosa y ha soltado un bombazo sin precedentes que, al menos durante unos días, ha movido el foco de la hipotética crisis matrimonial entre la pareja.

Pilar Rubio cuenta sus planes para ampliar la familia con Sergio Ramos

La famosa modelo y presentadora de televisión, madre de cuatro hijos junto a Sergio Ramos, intervino en la entrevista para Canal Sur para desmentir las especulaciones sobre un posible divorcio. Pero, aunque dejó bien claro que no está en sus planes la separación, sí confirmó algo que muchos veían como evidente.

Pilar Rubio reconoció que, a pesar de que las cosas van bien, su estilo de vida conlleva ciertas dificultades. Pero lo que realmente ha interesado a la prensa han sido sus palabras sobre un el futuro embarazo.

La presentadora, que ya cuenta con cuatro vástagos, ha reconocido que no le importaría tener un quinto: "No estoy embarazada, no me importaría. Si viene, viene. Si no viene, no, pues nada. No creo que con el ritmo de vida que llevamos, podamos, pero si tuviera otro preferiría que fuera un niño".

También ha reflexionado sobre la dinámica de criar hijos, apuntando a que una vez que estás acostumbrado, la diferencia de género no es tan relevante y depende del carácter de cada niño: "Es mucho más fácil una vez que ya estás acostumbrado a niños, ya es más fácil. Da igual que sean niños o niña. Depende del carácter de cada personita. Además, luego me vale la ropa de uno a otro".

Por otra parte, la colaboradora de 'El Hormiguero' compartió sus proyectos profesionales revelando que está embarcada en dos nuevos proyectos. Respecto a la conciliación entre la vida laboral y la familiar, Rubio ha explicado que le gustaría pasar más tiempo en casa con su familia, pero también la importancia de seguir trabajando como mujer para expresarse.

Sobre la crisis entre ella y Sergio Ramos lo ha dejado bien claro: "Son mentira, total y rotundamente. Insisto, totalmente. No hay nada de eso".