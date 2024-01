Hace escasas tres semanas que quedó registrado para siempre uno de los momentos más tensos de la historia de la televisión en España: el desencuentro entre la artista Sofía Vergara y el presentador Pablo Motos, cuya profesionalidad quedó en entredicho tras varias respuestas de la mexicana que pusieron en evidencia algunos comportamientos que ella y buena parte de la audiencia consideraron reprochables.

Aunque desde el equipo de 'El Hormiguero' se intentó poner freno a las críticas al presentador, instando a las distintas plataformas donde se movían los cortes de la entrevista a retirarlos; la noticia ganó relevancia internacional y se replicó en varios medios internacionales y estadounidenses.

Sofía Vergara, que participó en el programa de las hormigas como parte de la promoción de la nueva serie de Netflix, 'Griselda'; le puso los puntos sobre las íes en varias ocasiones al valenciano, provocando una ola de indignación.

Sofía Vergara valora por primera vez lo sucedido con Pablo Motos

El primero en hablar sobre la polémica fue Pablo Motos durante la entrevista al actor español Antonio Resines. El presentador aseguró entonces que lo ocurrido no era más que un juego preestablecido entre él y la invitada: "Si pudiéramos hacer como si fuéramos amigos y yo te vacilo y tú me vacilas..." fue el argumento que ofreció el presentador y que no tuvo mucha credibilidad entre aquellos que veían en la actitud de la protagonista de Modern Family una clara crítica a sus comportamientos.

Tras unas semanas, ha sido la propia Vergara quien ha confesado en el programa Ventaneando de la Televisión Aztecaqué es lo que ocurrió realmente: un testimonio que toda la audiencia española está deseando escuchar a la luz del inmenso revuelo que se creó.

Contra todo pronóstico, Sofía ha confirmado la versión de Pablo Motos: "La entrevista con Pablo fue además como amigos. A mí me dijeron 'para que esto sea chistoso, métete con él y comienza a..."

La mexicana ha añadido que "no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos".

Pero ha sido cuando la presentadora, Pati Chapoy le ha tirado de la lengua, advirtiéndole que sus palabras fueron interpretadas como una reivindicación en defensa de los latinos, cuando Sofía Vergara ha reconocido que no todo era un pacto: "Porque algunas cosas era verdad. Pero nada fue con mala intención, yo a Pablo le quiero mucho".