La vida de Barbara Rey ha dado un giro de 180 grados: la artista ha pasado de estar en uno de los mejores momentos de su carrera el año pasado, con el estreno de la serie 'Cristo y Rey' y el documental 'Una vida Bárbara' que volvieron a poner a la murciana en el centro de la opinión pública al contar su interesante historia de vida. Pero todo se truncó a finales de año cuando su hijo Ángel Cristo dio una polémica entrevista en el programa 'De viernes'.

El relato del hijo de la vedette cuestionaba el relato que Barbara Rey había sostenido a lo largo de los años sobre la convivencia en su casa durante la infancia. Como una puñalada por la espalda, Ángel sacó a la luz todos los trapos sucios de la familia hundiendo todo el éxito que su madre había cosechado durante los meses previos.

Entre las duras declaraciones que realizó a la prensa, aseguró que "el día antes de mi operación de rodilla, me quiso echar de casa por una discusión. Me llevó al hospital, pero, cuando despierto de la anestesia, despierto aturdido. Mi madre se marchó. No tenía ropa ni dinero. Me dieron el alta y me tuve que ir a pata coja a la farmacia. Convencí a la farmacéutica para que me diera unas muletas y que se las pagase otro día".

Palabras como esta han sumido a la de Totana en una profunda depresión, especialmente tras dar su cruel opinión sobre la relación entre su padre y su madre: "mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre [...] Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería".

En el bando opuesto al de su hermano, Sofía Cristo ha salido en defensa de su madre, respondiendo ante los medios de comunicación tras lo que ha ocurrido: "Mi madre está enferma, tiene una depresión y lo está pasando mal".

Cuestionan el estado psicológico de Barbara Rey tras lo ocurrido

Esta semana Barbara Rey ha salido a demostrar que está por encima de la guerra mediática que lleva con su hijo, pero el vídeo de la vedette sobre el escenario en la fuesta del treinta cumpleaños de Eduardo Navarrete ha disparado los rumores sobre la dura situación que podría estar atravesando a nivel mental.

En redes sociales y corrillos se ha cuestionado que una persona que se encuentra en tratamiento psicológico pueda estar encima de los escenarios cantando y bailando: unas acusaciones que le han afectado duramente, tal y como se pudo ver en 'Fiesta', cuando Andrea Suñé aseguró que "Nos ha contestado muy afectada y ha dicho que no quiere dar más declaraciones. Lo está pasando mal porque se está cuestionando su salud mental".

Ayer tratamos en #Dcorazon @la1_tve las absurdas críticas a Barbara Rey en el la fiesta de cumpleaños de Eduardo Navarrete. Sufrir depresión no implica encerrarse en casa, cada uno vive sus problemas de salud mental como quiere y puede. pic.twitter.com/Vcpn006jIS — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) 21 de enero de 2024

A su vez, Carmen Borrego explicaba que la había oído llorar desconsoladamente desde que había pasado lo de Ángel Cristo, además de salir en su defensa aclarando que no tiene nada que ver que una persona tenga un problema de salud mental con que está disfrutando: Tiene picos, bajos, intenta animarse y juzgar una depresión porque ha hecho una actuación..."

Pero la gran revelación de Borrego ha sido anunciar que el inicio de los problemas mentales de Barbara Rey no estuvo en las declaraciones de su hijo, sino antes: "Ha sido la gota que ha colmado el vaso".