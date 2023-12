La noche de las Campanadas es una de las más importantes para todas las cadenas de televisión: si la batalla por la audiencia es encarnizada durante todo el año (este 2023 lo hemos visto claro en los importantes movimientos que ha realizado Telecinco con Ana Rosa Quintana, o las cifras estelares de la final de 'Pasapalabra' en Antena 3), la del 31 de diciembre es especialmente cruenta.

Todos los grupos de comunicación saben que si hay un momento en el que toda España está pegada al televisor, son esos instantes previos a la tradición de las doce uvas, que desde hace décadas son conducidos en todas las casas del país desde distintas emisiones en la Puerta del Sol de Madrid y otros enclaves emblemáticos.

La pasada Nochevieja, del 2022 al 2023, Antena 3 lideró las campanadas consiguiendo reunir a un total de 5.235.000 millones de espectadores: que, aunque supusieron dos décimas y 1.073.000 espectadores menos que el año anterior, se mantuvieron en el primer puesto con un 33,5% de cuota de pantalla.

Durante el primer minuto del año, el minuto de las uvas, la cadena de Atresmedia logró ni más ni menos que 6.666.000 espectadores y el 39% de share.

Por su parte, Televisión Española congregó a 4.469.000 personas y un 26.1% del share, mientras que Telecinco se hundió con tan solo 799.000 espectadores y el 4.7% de cuota de pantalla.

Anne Igartiburu revela por qué se niega a dar las campanadas con Bertín Osborne

Si Cristina Pedroche es el gran fenómeno de las campanadas a día de hoy, sin duda Anne Igartiburu ha sido de las presentadoras más míticas que han conducido esta noche especial en Televisión Española.

Sus últimas campanadas, las del paso de 2021 a 2022, las compartió con el periodista Jacob Petrus y se retiró después de que la cadena pública le encargara este cometido por primera vez hace quince años y de haber hecho auténtica escuela junto a Ramonchu.

Aunque de momento no está encima de la mesa que la presentadora y actriz vuelva a presentar la noche de las Campanadas, sus declaraciones sobre Bertín Osborne han sacudido el tablero de los medios de comunicación a escasos días de que se celebre la transición de un año a otro.

Bertín Osborne, que se encuentra en el ojo del huracán mediático por su polémica nueva paternidad con Gabriela Guillén, también ha sido una de las figuras televisivas más codiciadas; y muchos se preguntan por qué no ha llegado a dar nunca las campanadas junto a figuras como Anne Igartiburu.

La razón la dió la propia Anne ni más ni menos que en 'El show de Bertín' cuando, durante la sección de 'El tercer grado', respondió tajantemente que no daría las campanadas junto al cantante y presentador español: "Conmigo no, conmigo sería una catástrofe".

Según Igartiburu, la explicación por la que no daría jamás las campanadas junto a Bertín es muy sencilla: "Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al evento no sé qué'. Y él: 'Ah, no, sigue tú'. Porque el guion... No hay guion".

El presentador, que en ningún momento negaba las acusaciones, le respondía: "Es que tú eres la que te lo sabes. Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva".

Tal y como recoge la revista Lecturas, este sería el motivo por el que otra gran presentadora habría vetado a Bertín: Ana Obregón.