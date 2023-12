Tamara Falcó e Íñigo Onieva va a pasar sus primeras navidades como mujer y marido: una fecha muy especial para la pareja que, el año pasado, en 2022, aprovechó estas fiestas de unión y paz para reconciliarse después de la primera infidelidad que sacudió sus vidas. Aquel vídeo, el del ingeniero besándose con una muchacha en un festival estadounidense, dio la vuelta a todas las televisiones en España y llevó a la marquesa de Griñón a jurar y perjurar que el enlace se había roto y que jamás volvería con él. Meses después, el amor había vuelto a unir sus vidas y se casan tal día como el 8 de julio de 2023.

Ahora, nuevos rumores de ruptura azotan a la estabilidad de la pareja después de que se revelaran unos mensajes entre la influencer Carolina Moura y el yerno más reciente de Isabel Preysler.

La joven creadora de contenido, exconcursante de 'La isla de las Tentaciones' ha asegurado que tiene mensajes entre ella e Íñigo Onieva en el programa de YouTube 'La influencia show" de cuando ya estaba saliendo con Tamara Falcó: "No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños".

Según la versión de Carolina, esta habló con su madre para consultar qué hacer ante la 'insistencia' de Íñigo y esta le reveló la relación que tenía con Tamara: "Mi madre es cotilla, 'Sálvame Deluxe máxima. Me preguntó si sabía quién era Tamara y los busqué para cotillear, no sabía quién era Tamara, imagínate".

Para Carolina, "el tío me había escrito un montón de veces. Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo". Además, ha asegurado que le mandaba "mensajes picantones" y que "lo intentó".

Íñigo Onieva habla por primera vez sobre la infidelidad a Tamara Falcó

Ante estas declaraciones de Carolina, son muchas las personas que se han puesto sobre la pista de unas declaraciones de Íñigo Onieva que desmientan o confirmen las duras acusaciones. Tras el precedente del festival, que casi cuesta el matrimonio a la pareja del año, no es difícil imaginarse que esta desagradable sorpresa puede suponer un importante bache e nla relación.

Por su parte, Íñigo ha hablado por primera vez y ha comunicado la decisión oficial de la pareja al respecto de los rumores sobre Carolina y él: "Estamos a otra casa" y ha asegurado que "No hay ruptura, ni crisis" y desde la redacción del medio 20 minutos confirman que estos mensajes ya eran tan públicos como inofensivos y que esto podría ser una estrategia de Moura para obtener la atención de los medios de comunicación.