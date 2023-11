Javier Bardem y Penélope Cruz son una de las parejas más queridas en España y que ahora se encuentra en crisis: casados desde hace doce años, han formado una envidiable familia junto a sus hijos Leo de doce años y Luna de diez, a quienes han conseguido proteger del foco mediático que siempre les apunta.

El matrimonio se conoció durante el rodaje de la película erótica 'Jamón, jamón', del director Bigas Luna, a principios de los años noventa. La importancia de este evento canónico para la vida de ambos es evidente: ya que, sin ir más lejos, su hija se llama 'Luna' por el apellido del director que los unió y que ya predijo que terminarían juntos: "Nuestra hija se llama Luna. Por muchas cosas, pero por supuesto también como homenaje a Bigas. No sé qué hubiera pasado si esa película no se hubiera hecho a nivel profesional y personal. No me imagino un presente tan agradecido como el mío de ahora sin ese accidente maravilloso de hace 32 años", explicó hace pocos meses Bardem en los micrófonos de Angels Barceló.

Aunque Bardem confiesa haberse fijado en Penélope en aquel momento (cuando ella tan solo tenía dieciseis años y él veinticuatro) no fue hasta el año 2008 durante el rodaje de la película de Woody Allen 'Vicky Cristina Barcelona' (por la que la española recibió el Óscar a mejor actriz) cuando se enamoró realmente de ella y se declaró: "Pensaba, ay, que no le he dicho nada, y el último día ya le dije, oye, por cierto, que me gustas" y ella, según ha contado, pensó "¡ya era hora!".

Problemas en el matrimonio Bardem - Cruz

Pero, aunque la historia de Penélope y Javier parece un idilio sin fisuras, recientemente ha salido a la luz la grave crisis que está azotando al matrimonio.

En las relaciones de pareja hay problemas que pueden ir enquistándose a lo largo de los años y estallar en cualquier momento o, directamente, que algún agente externo intervenga y haga saltar todo por los aires. Este ha sido el caso de Bardem y Cruz, en el que una tercera persona ha llegado para dinamitar la paz y la armonía que ha parecido reinar entre los dos hasta la fecha.

🔴🎬 Javier Bardem (@BardemAntarctic), sobre Penélope Cruz: “Yo decía ‘esta chiquilla, a esta le voy a seguir el rastro. ¡Que tenía 17 años! Y vaya si me daba tortazos de verdad en la película” https://t.co/w7z4WjnWjD pic.twitter.com/VljoUBGGjm — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) 25 de mayo de 2023

La tercera persona en cuestión que ha irrumpido en la estabilidad de la pareja no es ni más ni menos que el famoso arquitecto Joaquín Torres, quien fuera colaborador de 'Espejo Público' hasta esta misma semana, cuando ha abandonado su puesto como tertuliano del programa presentado por Susanna Griso tras ser acusado de tener perfiles falsos en redes sociales.

Todo comenzó cuando, en el mismo plató de Antena 3, Joaquín Torres se fue de la lengua sobre uno de los proyectos para los que había trabajado: una villa prefabricada que había diseñado para el matrimonio en San Agustín de Guadalix, en la sierra de Madrid, en la urbanización de Valdelagua.

La mención del arquitecto a su relación con Bardem y Cruz provocó el inmediato cabreo del matrimonio, que tomó cartas en el asunto inmediatamente: "He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discretos".

Pero el momento realmente preocupante llegó cuando Torres comenzó a criticar a los actores: "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos: de chivar".

Y es que, según ha desarrollado la revista Semana, el arquitecto no podría haber finalizado elproyecto ante la petición de Penélope y Bardem de que terminaran antes de lo previsto por la desconfianza que sentían hacia él: " "La relación fue muy dura cuando hicimos la casa. Ya expliqué que renuncié porque ellos tenían dudas sobre la filtración de la información de su propia vida personal y cuando un cliente no confía en ti...Penélope me pidió por favor terminar, o sea, termínanos hasta por lo menos que esté acabada toda la casa y la decoración la dejamos al margen y dije 'de acuerdo'".